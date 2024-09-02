К спорту — всегда с интересом

Неоценимый вклад в организацию и подготовку 86-й легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» вносят наши любимые партнеры. Из года в год Фестиваль спорта прессы поддерживает группа компаний «АБС Электро».

На предприятии уделяется большое внимание здоровью и физической подготовке работников, здесь проводятся состязания по различным видам спорта. Только в первой половине нынешнего года приверженцы активного образа жизни померились силами на турнирах по плаванию, мини-футболу, дартсу, шашкам и шахматам, легкой атлетике, велоспорту и даже зимнему подледному лову. Не за горами два флагманских события в спортивном календаре организации — в сентябре запланированы парусная регата и спартакиада «АБС Электро». На эти старты у работников всегда особый настрой.

Конечно, сотрудники с огромным удовольствием принимают участие в массовых акциях «Лыжня России», «Кросс Нации», ведь совместный досуг сплачивает и укрепляет командный дух. Мы очень рады, что увидим дружный коллектив «АБС Электро» на легкоатлетических дорожках «Олимпийского» 7 сентября во время 86-й эстафеты «СЧ».

Также предприятие оказывает поддержку спортивным проектам республики. Например, является ключевым партнером в проведении Школьной волейбольной лиги. За счет средств благотворительного фонда «АБС Электро» в 2022 году в столичной гимназии № 5 состоялся школьный турнир по шахматам, приуроченный ко Дню космонавтики, — турнир, кстати, проходит на протяжении 15 лет. При поддержке «АБС Электро» молодежная команда республиканской спортшколы по футболу, хоккейная команда «Сокол» и детская секция каратэ-кекусинкай получили форму и инвентарь.