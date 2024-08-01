На беговую дорожку — только за победой

В этом году 86-я легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия» таит в себе множество интриг. Сильный состав участников ожидается в группе «Спортивные семьи». Один из ее главных фаворитов — семья Трофимовых, которая планирует вернуть себе звание чемпионов.

Семейные забеги на Фестивале спорта прессы всегда привлекают огромный зрительский интерес. Отметим, что на прошлой эстафете «СЧ» Трофимовы уступили четыре секунды семье Поповых из Чебоксарского округа по результатам в группе с ребенком от 8 до 14 лет. По признанию главы семейства Петра Трофимова, в этом году они даже не думали о пропуске состязаний. А вот во время спортивной карьеры Петру приходилось жертвовать эстафетой «СЧ» ради профессиональных турниров.

«Мне было грустно, когда я не мог пробежать на эстафете «СЧ» из-за наложения с соревновательным графиком, — подчеркнул Трофимов. — Сейчас для нашей семьи эстафета газеты «Советская Чувашия» — один из главных стартов, который мы ждем весь год и усердно готовимся. Наша семья несколько раз даже выступала сразу в двух возрастных группах (с ребенком до 7 лет и от 8 до 14 лет. — Прим. ред.) и со старшей дочкой Варей, и со средней Катей. В прошлом году мы были вторые, а теперь постараемся победить».

До Фестиваля спорта прессы, который состоится 7 сентября на стадионе «Олимпийский», остается меньше двух недель — наступает самая важная пора для подготовки к забегам. Супруги Петр и Наталья регулярно совершают пробежки в Лакреевском парке, а скоростную работу выполняют на стадионе столичной школы № 1. Также они готовят к предстоящей эстафете «СЧ» дочь Екатерину. «А уже в следующем году планируем подключать к старту младшего сынишку Ваню», — добавил Петр Трофимов. В свою очередь, старшая, Варвара, также стремится выступить на дорожках «Олимпийского» 7 сентября. Она сможет участвовать в школьном забеге, если пройдет отбор в сборную Ленинского района Чебоксар.

По традиции эстафета «СЧ» объединит профессиональных спортсменов и любителей бега.

Фото Максима Васильева из архива редакции