ПСБ организовал летний отдых для детей сотрудников предприятий СОЮЗМАШ

Дети работников промышленных предприятий Чувашской республики и Волгоградской области, входящих в Союз машиностроителей России, отдохнули в военно-историческом лагере «Страна героев». Поездку для них организовали ПСБ и Российское военно-историческое общество.

Летнюю смену принял физкультурно-оздоровительный центр «Белые камни», расположенный в экологически чистой лесной зоне на живописном берегу Волги недалеко от города Чебоксары. Ее участниками стали более 50 школьников.

В программе смены было четыре тематических модуля: «Хранители истории», «Защитники», «Волонтеры Победы» и «Медиа Победы», а также сквозные курсы по истории и социальному проектированию, направленные на патриотическое воспитание, формирование лидерских качеств, развитие творческих и интеллектуальных способностей, физическую подготовку подрастающего поколения. Стать участником военно-исторической смены мог любой желающий в возрасте от 12 до 17 лет, прошедший отбор на конкурсной основе.