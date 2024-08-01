Крупных ЧП не допущено

Готовится к разработке Стратегия развития лесного комплекса Чувашской Республики до 2030 года.

Об этом шла речь на недавней встрече Главы Чувашии Олега Николаева с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым. Помимо повышения в 2025 году заработной платы лесников, о чем «СЧ» сообщала в прошлом номере, подробно обсуждалось состояние лесного хозяйства региона. Напомним, Чувашия по итогам 2023 года входит в ТОП-10 рейтинга Рослесхоза по эффективности ведения лесного хозяйства. Олег Николаев отметил, что развитию отрасли уделяется особое внимание, в том числе в рамках Года экологической культуры и бережного природопользования в Чувашии. Как результат, за последние три года не допущено крупных лесных пожаров, за пять лет лесовосстановление и лесоразведение проведено на площади 6,3 тыс. гектаров. В этом году планируется обеспечить стопроцентное восстановление лесов на выбывающих площадях.

Олег Николаев поблагодарил руководителя Рослесхоза за ранее оказанную поддержку. Финансирование лесной отрасли в 2024 году за счет средств федерального бюджета увеличено на 53% и составило 226,5 млн рублей, в полтора раза больше показателя 2023 года составили расходы республиканского бюджета — 76,7 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики, в ходе встречи обсуждалась возможность выделения из федерального бюджета дополнительных средств на содержание лесопожарных станций, на охрану, защиту и воспроизводство лесов, а также включения лесничеств Чувашии в план проведения лесоустройства на 2025 и 2029 годы. Олег Николаев констатировал: «В настоящее время проектом не предусмотрен норматив на содержание лесопожарных станций. 21 станцию лесничества содержат за свой счет. И динамика таких расходов ежегодно увеличивается».

При этом за пять лет существенно обновлен парк лесной техники и оборудования — приобретено почти 540 единиц. К концу 2024 года оснащенность техникой дойдет до 100% с сегодняшних 92,6%. Для мониторинга лесных пожаров в 2024 году будет приобретено 11 беспилотных летательных аппаратов, что позволит повысить оперативность выявления и тушения пожаров. Кроме того, в рамках нового федерального проекта «Сохранение лесов» планируется заложить средства на выполнение мероприятий на уникальных объектах Единого генетико-селекционного комплекса, их общая площадь составляет почти 2 тыс. гектаров.

По данным Минприроды Чувашии, в действующих питомниках (всего их 11) за пять лет выращено более 31 млн стандартного посадочного материала. Для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой построены три теплицы в Ибресинском, Канашском, Шумерлинском лесничествах, которые полностью обеспечат регион посадочным материалом. В планах — строительство еще одной современной теплицы на базе Ибресинского лесничества.