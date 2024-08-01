Агротуризм и овощеводство тоже поддержат

Сегодня Минсельхоз Чувашии начал прием заявок на грант «Перспектива». Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» помощь из республиканского бюджета в сумме 150 млн рублей получат фермеры, работающие по пяти направлениям.

Прием заявок продлится до 26 сентября. Сумма гранта по сравнению с прошлым годом увеличилась на 20%. Но и количество направлений расширилось: поддержку решено предоставить хозяйствам, развивающим агротуризм и овощеводство открытого грунта. Правда, из-за невостребованности с 2024 года не будет грантов на сыроделие — по этому направлению в 2023 году не было подано ни одной заявки от сельских бизнесменов.

После заявочной кампании комиссия до 16 октября проведет отбор проектов, а затем в течение пяти дней объявит итоги. Победители смогут направить средства гранта на покупку, строительство, обновление объектов, где производится или хранится сельхозпродукция, или на разработку документации к таким проектам. Кроме того, в зависимости от направления по «Перспективе» можно приобрести оборудование, посадочный материал, овец, создать и обустроить зоны отдыха.