На старт — с допуском врача

Но без шипованной обуви.

Для выступления на 86-й республиканской легкоатлетической эстафете газеты «Советская Чувашия» профессионалы, любители бега и здорового образа жизни должны правильно оформить заявку на участие в Фестивале спорта прессы.

Для эстафеты «СЧ», как и для других крупных соревнований, характерны определенные требования. Чтобы успешно пройти регистрацию, каждый участник должен иметь при себе справку о состоянии здоровья, полученную в поликлинике по месту жительства. Приверженцам активного образа жизни старше 40 лет при оформлении справки-допуска необходимо пройти ЭКГ. Также можно пройти медицинский осмотр в Республиканском центре лечебной физкультуры и спортивной медицины не позднее чем за 10 дней до старта. При наличии полиса медицинского страхования — медосмотр бесплатный. Важная деталь — к забегу учащихся специальных (коррекционных) учреждений республики допускаются участники, не имеющие медицинских противопоказаний и получившие допуск врача.

Напомним, что поклонникам здорового образа жизни разрешается выступать только в одной эстафете, за исключением группы «Спортивные семьи». За коллективы учебных заведений имеют право бежать сотрудники учреждений и обучающиеся на дневном отделении, а за команды организаций и предприятий — их работники. Как и в прошлые годы, к забегам не будут допущены участники в шипованной обуви (шипы любой длины).

Отметим, что заявки принимаются до 5 сентября 2024 года до 17.00 по электронному адресу maneg1@mail.ru. Без предварительной электронной регистрации команды к состязаниям не будут допущены. Помимо медсправок руководители делегаций должны представить копию паспорта, справку с места учебы (работы) участника, копию зачетной книжки студента высшего и среднего специального учреждения. Выдача нагрудных номеров состоится 5 сентября с 13.00 до 16.30 часов в редакции газеты «Советская Чувашия» по адресу: Чебоксары, проспект И. Яковлева, дом 13, 4-й этаж.