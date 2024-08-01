Кооператоры всегда на спортивной волне

В преддверии 86-й легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» большую помощь в проведении масштабного праздника здорового образа жизни оказывают наши любимые партнеры. Верный друг Фестиваля спорта прессы — Чувашпотребсоюз. Предприятие потребительской кооперации славится качественной продукцией, оно также знаменито тем, что активно поддерживает и организует различные соревнования.

Сотрудники Чувашпотребсоюза на собственном опыте знают — занятия физической культурой сплачивают коллектив, укрепляют здоровье и командный дух. Специалисты предприятия всегда с большим желанием участвуют в традиционной спартакиаде работников потребительской кооперации. Нынешние старты проходят в 22-й раз. В насыщенной программе состязаний восемь видов спорта. Среди них — легкоатлетические и лыжные эстафеты, волейбол, мини-футбол, плавание и даже дартс. Соревнования проводятся в разных округах республики.

Недавно завершились турниры по мини-футболу — одни из самых зрелищных. У мужчин первое место заняла команда Аликовского райпо, у женщин — команда Калининского райпо. По итогам спартакиады победители получат главный кубок, а призовая тройка (команды райпо) будет награждена сертификатами на приобретение спортивного инвентаря.

Также кооперативные организации Чувашпотребсоюза принимают активное участие во всероссийских спортивно-массовых акциях — «Кросс нации», «Лыжня России». Сотрудники предприятия регулярно проверяют физические кондиции, сдавая нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Приверженцы активного образа жизни не пропускают «Зарядку со звездой».

Чувашпотребсоюз неоднократно становился победителем и призером Всероссийского и республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий.

Конечно, кооперативные организации являются партнерами окружных турниров по волейболу. Совсем скоро в спортивной жизни предприятия состоится долгожданное событие — 28 августа в комплексе «Улап» Чебоксарского округа пройдет 12-й физкультурно-оздоровительный фестиваль «Папа, мама, я — спортивная семья». Участников ожидают интересные и разнообразные испытания. Отрадно, что Чувашпотребсоюз планирует выставить команду для выступления в эстафете «СЧ». Мы будем очень рады увидеть своих надежных партнеров 7 сентября на дорожках «Олимпийского»!

Отличных успехов в работе предприятие добивается благодаря настрою на спортивный лад. И в этом — большая заслуга председателя Совета Чувашпотребсоюза Валерия Павлова, который сам ведет активный образ жизни, занимается физической культурой и дружит со спортом.