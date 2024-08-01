Минсельхоз Чувашии намерен апробировать беспилотники для обработки хмеля

Об этом заявил журналистам в Чебоксарах директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов в ходе деловой программы Всероссийского фестиваля хмелеводства и пивоварения «Зеленое золото России». Он пояснил, что речь идет об обработке хмельников средствами защиты растений. «Мы понимаем, как сегодня обстоят дела с кадрами, что людей не хватает, а здесь очень точная обработка, очень выверенная траектория движения», — добавил Некрасов. По словам вице-премьера — главы Минсельхоза Чувашии Сергея Артамонова, соответствующая заявка будет направлена в федеральное министерство.