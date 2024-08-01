В Чувашии три семейные фермы стали получателями гранта на развитие

Общая сумма поддержки — 45 млн рублей.

Как сообщает КУП «Агро-Инновации», на сегодняшний день максимальный размер господдержки по этому направлению составляет до 15 млн рублей, но не более 60% стоимости проекта грантополучателя. При этом он финансирует расходы самостоятельно в размере не менее 40% от суммы затрат. Средства можно потратить на приобретение, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или модернизацию объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, закупку и монтаж оборудования, подключение объектов к инженерным коммуникациям.

Благодаря грантам в регионе появляются крепкие, эффективные хозяйства. Один из таких примеров — фермерское хозяйство Надежды Угариной из деревни Малое Буяново Шемуршинского округа. В 2014 году Надежда Михайловна получила грант «Начинающий фермер», выполнила все показатели. В 2021-м снова приняла участие в конкурсе на получение гранта — на этот раз как семейная ферма. Составить бизнес-план и оформить другие документы ей помогли специалисты КУП «Агро-Инновации» — Центр компетенций. Полученные средства господдержки — 5 млн рублей — фермер потратила на строительство зернохранилища, покупку трактора и необходимого оборудования.