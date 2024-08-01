В Чувашии выявлена крупная партия рыбы неизвестного происхождения

Почти 500 кг чехони мороженой неизвестного происхождения выявили специалисты Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике.

Ввела в оборот эту продукцию фирма «Воробей» Козловского муниципального округа, которая 170 кг чехони использовала для изготовления вяленой рыбы. Товар был отправлен для реализации на оптовую базу города Чебоксары.

Рыбу без документов, устанавливающих ее происхождение, инспекторы обнаружили в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий». Напомним, эта информационная система контролирует оборот продукции животного происхождения.

«Предприятие не подтвердило ветеринарно-санитарную безопасность рыбы, нарушило прослеживаемость товара, тем самым преступив требования Закона РФ «О ветеринарии», — сообщает Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике.

Проверяющие потребовали изъять небезопасную продукцию из обращения и направить на утилизацию. ООО «Воробей» объявлено предостережение.