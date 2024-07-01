Местных продуктов на полках и прилавках стало намного больше

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Более 68 тысяч жителей республики работают сейчас в сфере торговли. Всех их, а также ветеранов отрасли с профессиональным праздником, который будет отмечаться 27 июля, поздравил Глава Чувашии Олег Николаев. «Торговля является важнейшей сферой экономики республики, — подчеркнул он. — Она формирует более 12% всего валового регионального продукта и обеспечивает более 12% всего объема налоговых поступлений в бюджеты различных уровней. Этому способствует, в том числе, появление фермерских рынков и малоформатной торговли, увеличение присутствия на полках магазинов нашей, чувашской продукции — экологически чистой и пользующейся спросом у населения. Ее доля в общем ассортименте уже достигла более 66%».
По словам Главы Чувашии, торговля в республике не стоит на месте, она постоянно совершенствуется. «Следуя тенденциям, внедряются новые цифровые технологии, создаются сайты, приложения, онлайн-кассы, службы доставки товаров, виртуальные примерочные — все это привлекает покупателей, — сообщил Олег Николаев. — И, как следствие, увеличиваются объемы предоставляемых электронных услуг и сервисов — в республике только за полгода они выросли в два раза».
С Днем работника торговли тружеников отрасли поздравил и председатель Госсовета республики Леонид Черкесов. «Вы ежедневно выполняете важную социальную задачу — обеспечиваете жителей республики качественными продуктами питания и промышленными товарами», — подчеркнул он.

Опубликовано: 25 июля 2024 г.


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