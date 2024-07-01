«Варшава’21»: в чаду раскаленной политической кухни

«Я не Джейн Псаки, чтобы молоть языком о том, в чем не разобрался», «Сколько прессы! Как будто тут штурм Капитолия товарищем Трампом, а не обычное протокольное мероприятие!» Это лишь некоторые фразы главного героя политического детектива «Варшава’21» Вячеслава Васильева, временного поверенного русской дипломатической миссии в Польше. Человека с хорошим чувством юмора, смелого, умеющего принимать нестандартные решения и отвечать за них. В онлайн-кинотеатрах вышел сериал, посвященный международным отношениям: о русофобии, санкциях, попытках других стран выставить Россию агрессором, который вмешивается в их внутренние дела, и втянуть нас в новую европейскую войну.

Режиссер — Феликс Герчиков,

количество серий — 12,

места съемок: Москва, Минск, Несвижский замок

Действие происходит в Варшаве в 2021 году накануне президентских выборов. В центре политического скандала оказываются посол нашей страны Игорь Конобеев (Анатолий Котенёв) и один из кандидатов, поддерживающий отношения с Россией, Казимир Домбровский (Сергей Юшкевич). В прессу попадает искаженная запись их подслушанного разговора: якобы русский посланник советует поддержать сепаратистов Силезии, чтобы перед выборами раскачать обстановку в стране. Разумеется, на самом деле старый волк Конобеев с советской дипломатической школой за плечами не мог себе позволить настолько откровенного вмешательства во внутренние дела Польши.

Эту запись отправили на телевидение с почты известного польского журналиста, которого некто убивает в туалете ресторана и успевает скрыться. Подозрение местной полиции падает на третьего секретаря российского посольства, сотрудника службы внешней разведки Алексея Павлова (Константин Крюков). Переживший не один международный скандал Конобеев неожиданно для самого себя попадает в реанимацию с инфарктом. По просьбе главы российского МИДа (Юрий Беляев) спасать ситуацию в Варшаву летит Вячеслав Васильев (Дмитрий Миллер), известный в дипломатических кругах как кризис-менеджер, или «огнетушитель». Министр дает ему полный карт-бланш, уверенный в том, что дров он не наломает. Задача временного поверенного — разобраться во всем лично и доказать, что Россию пытаются подставить, и в предвыборной кампании нет никакого «русского следа». Кстати, изначально сериал так и планировали назвать: «Рашн гейт».

Разнообразие «меню»

Кроме политиков и дипломатов, в сериале действуют агенты российской, польской и американской разведок, а главная женская роль — это вообще следователь МВД Польши Агата Квятковская в исполнении Валерии Шкирандо. Она работает под руководством пани министра (Наталья Вдовина) и пытается вести расследование беспристрастно, невзирая на статус фигурантов. Так что вопрос эмансипации в фильме тоже звучит: главе МВД важно довести дело до суда, чтобы мужчины (а женоненавистники есть и среди членов правительства) не выставили ее слабой, не способной раскрыть заказное политическое убийство.

Что подкупает — не всех поляков изображают русофобами, не все русские оказываются на коне, и деление на положительных и отрицательных персонажей происходит не по национальному признаку. Так как все герои говорят на чистом русском, то в первых сериях не всегда можно понять, перед нами гражданин Польши, России или Америки. Тем более героев много, субтитрами их не представляют, да и всех иностранцев сыграли наши актеры. Видимо, создатели сериала вспомнили советскую классику: «Семнадцать мгновений весны», «ТАСС уполномочен заявить», где тоже не было иностранной речи, и не стали заморачиваться с другими языками.

Роль действующего президента Лукаша Збаражского исполнил Андрей Ильин. До начала спецоперации на Украине еще полгода, но, выступая в эфире национального телевидения, Збаражский призывает «раз и навсегда положить конец агрессивным притязаниям Москвы».

— Каким образом вы намерены этого добиться? — уточняет ведущий программы.

— Полная изоляция России: финансовая, экономическая, политическая. Это вынужденная мера, но мы должны прибегнуть к ней для защиты нашего мира, нашей свободы и всей Европы!

Конечно, глядя на ситуацию из 2024 года, в уста героев можно вложить какие угодно слова, но ведь и противостояние России и Европы началось не в феврале 2022-го. И «Варшава’21» — это попытка заглянуть даже не столько в кабинеты, сколько в головы политиков — какие мотивы заставляют их занимать антироссийскую позицию. 68-летний Збаражский на протяжении своего президентского срока пытался вести взвешенную политику и не ссориться с главным восточным соседом. Но, уйдя с поста, он хочет продолжить работу уже в ООН, потому его риторика резко меняется — то есть уже из личных соображений.

Мы увидим снос памятников советским солдатам, целые «цирковые представления» с попытками выслать русскую дипмиссию, слив компромата на оппонентов, черный предвыборный пиар, попытки физически устранить неудобных людей, шантаж, использование СМИ и соцсетей, создание дипфейков. В общем, богатый шведский стол современной международной политики. И шеф-повара на этой раскаленной кухне — американцы, уверенные, что знают, кому подбросить соленое, кому кислое, а в чье блюдо добавить побольше перца.

В ТЕМУ В Гданьске сейчас живет выпускница факультета журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова, в прошлом ведущая прогноза погоды на «Канале 5 Плюс» Валерия Ларионова. Она вышла замуж за гражданина Польши и растит с ним троих детей. Рассказывает, что в обычной жизни с проявлениями русофобии со стороны поляков не сталкивалась, а вот чиновники и силовики могут позволить себе хамство: «Мы уже год ждем вид на жительство. Там каждые три года его нужно обновлять. Позвонила в пограничную службу, чтобы уточнить, можно ли с сыном выехать без этой карточки на лечение в Россию и заехать обратно по Шенгенской визе. Я уже наметила там целый план терапии для Адама. Нарвалась на суперрусофобского сотрудника и даже удивилась, что он позволяет себе такие вещи, хотя разговоры записываются. Он мне сказал так: «Въезжайте на терапию к своему Путину и оставайтесь там. Вот он вам и поможет, можете не возвращаться!»

Старшая дочь Ева у меня ходит в обычную польскую школу, ее хвалят и ставят в пример. Она занимает призовые места на олимпиадах по польскому языку. У них такая система, что помимо основных предметов выставляется еще и балл за поведение. Если ученик оскорбил другого по национальному признаку, то минусуются баллы. Идут разбирательства сначала на уровне директора школы, а потом и полиции. Неважно, это отношение к русским, украинцам или африканцам. А еще поляки не различают русский язык, белорусский и украинский. Они думают, что мы все говорим по-русски. Во время пандемии коронавируса меня спросили: «Вам анкету на русском или на польском?» Говорю: «Давайте на русском». И они мне выдают на украинском. То есть они не могут понять, что я приехала из России и не владею украинским».

Разрывая шаблоны

Несмотря на острый и актуальный сюжет, есть у сериала слабое место — это диалоги героев, книжные, неестественные, местами пафосные. Вот некоторые примеры: «Дипломатия — это больше, чем умение говорить или делать правильные вещи в правильное время. Это умение избегать говорить или делать неправильные вещи в любое время», «Вы не хуже меня знаете, что политика — это система сделок: чтобы что-то получить, нужно что-то дать», «Главная идея остается прежней — расчленение и уничтожение России». Это устная речь! В кадре — серьезные люди в деловых костюмах, и сценаристы, видимо, решили, что говорить они должны так, чтобы каждую их фразу можно было поместить на скрижали истории. Шутит только Васильев.

— Вы можете описать все его перемещения за 24 часа? — Агата просит у временного поверенного отчет о действиях Павлова.

— Нет, — с совершенно серьезным лицом отвечает ей Васильев. — Программу «Родительский контроль» я на его телефон не устанавливал.

Наблюдать за ним интересно, потому что он действует «на разрыв шаблона», не разговаривает на «птичьем языке» дипломатии, не боится показать характер и при этом флиртует с Агатой. Где-то на пятой серии начинает закрадываться мысль, что они могут стать любовниками. Иначе зачем нам тогда показывают «без пяти минут мужа» Агаты, теряющего терпение в ожидании ее с работы, и бывшую жену Васильева, эмигрировавшую с дочкой в Майами. Хотя проходных персонажей в сериале нет — каждому из них, даже маленькой Вике Васильевой, уготована своя роль в этой истории про рашн гейт.

«Он думает, что умнее всех», — высокомерно скажет про Васильева Агата. Но так и получается: он переигрывает своих оппонентов, причем ведет себя максимально искренне. И нет никаких сомнений, что он предан России и для восстановления доброго имени нашей страны готов рисковать не только карьерой, но и жизнью. Хотя сериал хорошо показывает, как сложно в большой политике людям интеллигентным и честным. Как теряет рейтинг тот же Домбровский в исполнении Юшкевича, играющий по правилам, желающий выстраивать добрососедские отношения с Россией. Соперник Домбровского Вит Новак (Юрий Батурин) на фоне противостояния с восточным соседом, наоборот, набирает очки. Интрига сериала не только в том, кто убил журналиста и пытается подставить русских — интересно, кто, в конечном счете, станет новым Президентом Польши.

Если бы Бонд был дипломатом

Возможно, тем, кто любит шпионские истории, начало фильма покажется скучным, рассчитанным больше на «политических гурманов». Но во второй половине сериала действие вырывается за пределы кабинетов, и накал усиливается. Погонь и перестрелок становится больше. За них отвечают герои Дмитрия Куличкова и Николая Козака — агенты российской и американской разведок. Если в Расселе, шпионе, выдающем себя за владельца кулинарии (опять отсылка к политической кухне), еще можно заподозрить человека, способного на шантаж и убийство, то Сергей Ненашев в исполнении Куличкова кажется обычным алкоголиком с помятым лицом, заросшим щетиной. Ну ни разу ни Джеймс Бонд. К образу суперагента куда ближе Васильев. Получилась такая вариация на тему, если бы Бонд был дипломатом. Но у Ненашева свое начальство в СВР и свои задачи, которые он тоже решает нестандартно.

Автор идеи сериала и один из генеральных продюсеров — Виктор Согомонян, хорошо знакомый с политическим закулисьем. Он начинал как преподаватель и журналист. В 2003 году в возрасте 24 лет возглавил аппарат спикера Парламента Армении. В 2005-м стал пресс-секретарем президента Роберта Кочаряна, а затем — главой его канцелярии и помощником. Издал книги «Политика как сюжет. Драматургия современных предвыборных кампаний» и «Пресс-секретарь президента», шесть лет назад выступил продюсером сериала «Посольство». Сейчас Согомоняну — 45, а он уже профессор кафедры международной журналистики МГИМО и доктор политических наук.

Вообще местами сериал выглядит мечтой, фантазией о том, какими должны быть настоящие дипломаты, следователи и разведчики. Нам показали крутых профессионалов и глубоко порядочных людей, и благодаря сильным, ярким героям сериал держит до самого финала. Возможно, последнюю серию стоило бы сделать более сдержанной и поставить точку раньше, потому что теперь-то мы понимаем, что «завтра была война», но с другой стороны: зрители же должны испытать гордость за Россию. Не так уж и много за всю историю советского и российского кинематографа было снято фильмов о бойцах невидимого фронта, которые пытаются удерживать мир в границах здравого смысла.