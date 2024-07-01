В Канаше сожгли партию семян подсолнечника, засоренную амброзией трехраздельной

Карантинный для нашей страны вредный сорняк был выявлен инспекторами Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике в ходе проверки торговой точки. Индивидуальный предприниматель не смог предъявить документы, подтверждающие происхождение 102 кг семян.

Также недавно на оптовой базе в Канаше было обнаружено 280 кг «подозрительных» яблок — без маркировочных этикеток и необходимых документов. В итоге партию фруктов признали санкционной, изъяли и уничтожили механическим способом с помощью трактора, сообщает Россельхознадзор.