Собственные доходы растут

Работа есть, но о ней заявляют слабо

Промышленное производство продолжает активно развиваться, требуется все больше квалифицированных кадров. Однако не все работодатели откликнулись на призыв Минтруда России принять участие в опросе на эту тему. Ситуация обсуждалась на еженедельном совещании у Главы Чувашии Олега Николаева.

ПОРУЧЕНИЕ.

До 1 августа главным распорядителям бюджетных средств проанализировать исполнение договоров контрактации по закупкам и выработать необходимые решения по проблемным направлениям.

Объемы выпуска промышленной продукции в январе — июне этого года выросли на 25% по сравнению с тем же прошлогодним периодом, доложил и.о. министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Бельцов. В том числе в обрабатывающих производствах увеличение на 28%. В мебельной отрасли прирост более чем в четыре раза, в выпуске компьютеров и электронных изделий — в 2,4 раза. В рейтинге регионов за январь — май республика на первом месте. Почти на 40% выросли объемы отгрузки промышленных товаров. Жилья введено на уровне 95% к тому же прошлогоднему периоду: 46% из введенного — это индивидуальное жилье. За полгода выросло на 7,4% производство яиц, на 3,7% — молока, но по мясу снижение более чем на 8%.

Уровень инфляции в июне составил 3,9% к декабрю прошлого года. Более всего — на 6,8% — подорожали услуги. На 12% вырос оборот розничной торговли, особенно заметно активизировалась она в Чебоксарах, Канаше, Ибресинском, Цивильском округах. В ПФО по данному показателю республика на третьем месте.

На четверть больше в регионе стало субъектов малого и среднего бизнеса. Численность занятых в этой сфере составляет более 220 тыс. человек — на 16% больше. Заявленная потребность в работниках — 74% от той, что была в первой половине минувшего года. Среднемесячная номинальная зарплата выросла на 21% — до 55,9 тыс. рублей.

Консолидированный бюджет по итогам полугодия исполнен по доходам в размере 57,6 млрд рублей, по расходам — 49,2 млрд. Республиканский соответственно — 52,4 млрд и 43,4 млрд рублей. Об этом доложил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. Оба показателя ниже порядка на 3%, чем было в первом полугодии 2023 года. Поступления в консолидированный бюджет выросли на 9%, продолжается рост собственных доходов — на 23,2%, налоговых — на 19,2%. По данной позиции регион в первой пятерке субъектов ПФО.

Министр остановился на расходах консолидированного бюджета. Они выросли на 5,1%, в том числе на социально-культурную сферу — на 6,6%. В то же время в финансировании национальных проектов снижение на 35,2%. Наблюдается также снижение финансирования АПК, но оно, по словам министра, носит краткосрочно-локальный характер в связи с обновлением правил. Есть снижение и по дорожному хозяйству — освоение Дорожного фонда на 1 июля составило 24 млрд рублей против 29 млрд на ту же прошлогоднюю дату. Говоря об исполнителях бюджета, Ноздряков отметил недостаточную работу Минтранса, ГКЧС, Минсельхоза и Минприроды. У этих ведомств показатели ниже среднереспубликанских. Госдолг республики снизился на 1,3 млрд рублей и составляет около 16 млрд рублей. Сумма состоит исключительно из бюджетных заимствований.

Глава республики заострил внимание на необходимости проанализировать состояние заключения контрактов на заказы и услуги. «До 1 августа надо окончательно понять, что берется в работу, от чего отказываемся», — резюмировал Олег Николаев.

ПОРУЧЕНИЕ.

Руководителям отраслевых делегаций по итогам визита в Республику Беларусь представить предложения в план мероприятий по реализации достигнутых решений.

Дмитрий Бельцов также доложил об итогах визита делегации Чувашии в Республику Беларусь. Внешнеторговый оборот за 2023 между сторонами составил 94,6 млн долларов США, по его объемам Беларусь на втором месте для Чувашии.

В братскую республику поставляются химические продукты, электрические машины. Оттуда импортируются транспортные средства, органические соединения и другие товары.

Состоялась встреча нашей делегации с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Обсуждалось сотрудничество в сельском хозяйстве, промышленности, образовании, здравоохранении, строительстве, в области цифрового развития и туризма. Делегаты из Чувашии побывали на ряде крупных промышленных предприятий Беларуси. Подписаны соглашения о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики, ОАО «Гомсельмаш» и ЗАО «Агро-инвест»; об установлении побратимских/партнерских отношений между городами Канаш и Осиповичи.

Глава республики назначил совещание по итогам поездки. Руководителям отраслевых делегаций поручено подготовить отчет о проведенной работе и представить предложения в план мероприятий по реализации принятых решений.

ПОРУЧЕНИЕ.

Принять активное участие во всероссийском опросе работодателей о перспективной потребности экономики в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективы.

Минтруд России ведет опрос работодателей о потребности экономики в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Акция продлится по 30 июля, участникам необходимо заполнить цифровые формы на сайте министерства, рассказала министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. Полученные данные будут приниматься во внимание при формировании контрольных цифр в системе высшего и среднего образования. В Чувашии опрос прошли лишь 377 из 530 определенных квотой организаций государственного сектора и 497 из 1549 негосударственного.

Глава раскритиковал работодателей. «Так никуда не годится, — отметил он. — Все предприятия в один голос твердят о нехватке рабочих рук, но если им ничего не надо, то кто это будет делать?» Олег Николаев поручил активизировать процесс.