На планерке в администрации Чебоксар обсудили итоги «дня без воды»

Напомним, 20 июля АО «Водоканал» провело плановую остановку подачи ресурса. В течение суток были сделаны необходимые технические работы, включая модернизацию и ремонт, на 47 участках. Всего было задействовано более 350 специалистов и более ста единиц техники.

«В сжатые сроки трудовой коллектив предприятия проделал масштабную работу по ремонту и техобслуживанию оборудования по всему городу. После запуска водоводов оперативно выявлены слабые места, проведены необходимые мероприятия для обеспечения нормативной подачи водоснабжения потребителям», — подчеркнул глава города Чебоксары Владимир Доброхотов.