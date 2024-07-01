«Лимонка» оказалась без запала

На прошлой неделе тихую и размеренную жизнь Алатыря прервали сирены автомобилей спецслужб. Интерес к небольшому городу со стороны Росгвардии и следственно-оперативной группы МВД вызвала подозрительная находка.

В песке рядом с участком, где проводятся коммунальные работы на пересечении улиц Комсомола и Третьего Интернационала, прохожие обнаружили предмет, схожий с гранатой Ф-1. О находке сообщили в полицию, место было оцеплено. В срочном порядке в Алатырь выехала группа разминирования ОМОН «Сувар» Управления Росгвардии по Чувашской Республике.

Находку обследовал кинолог со специально обученной собакой. Служебный пес своим поведением показал наличие взрывчатого вещества. Взрывотехники отряда обследовали предмет. Это действительно оказалась граната Ф-1, покрытая коррозией, без запала. Для хранения и транспортировки граната опасности не представляла. Ее передали сотрудникам экспертно-криминалистического центра МВД по Чувашии.

Как уже сообщала «СЧ», похожий случай произошел в июне в деревне Кольцовка Вурнарского округа. Мужчина косил траву, когда увидел нечто, напоминающее гранату. Прибывшие на место Росгвардейцы сообщили, что граната — учебная. При этом специалисты отметили, что мужчина поступил правильно: при обнаружении подозрительного предмета сразу обратился в правоохранительные органы. Категорически запрещается осматривать, прикасаться, поднимать и переносить то, что может взорваться.