О письмах с фронта снимут фильм

В Музее воинской славы Чувашии стартовала работа над картиной «Их с волнением читали, знали наизусть», сообщили в республиканском Минкультуры. Главное место в кинопроизведении займут отрывки из фронтовых писем и стихов, которые в сложные времена помогали людям поддерживать друг друга, давали надежду и силы. Артисты Чувашского государственного театра юного зрителя им. Михаила Сеспеля, учащиеся школ, студенты зачитают строки из солдатских треугольников. Режиссер картины — Марат Никитин. Основной этап съемочного процесса пройдет в июле нынешнего года. Проект реализуется Государственным историческим архивом Чувашии при поддержке гранта Главы республики.