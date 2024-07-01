Чебоксарцы выберут главную песню столицы

На портале «Открытый город» продолжается голосование за номинантов конкурса «Чебоксарский хит», который проводится в рамках празднования 555-летия столицы республики. Для участия в песенном соревновании поступило 34 заявки (39 песен). Композиции на русском и чувашском языках представлены в разнообразных жанрах: бардовская песня, хорал, фолк и даже рэп. Профессиональное жюри уже оценило работы, теперь выбор за слушателями. Голосование пройдет в два этапа — сначала в борьбе за победу в конкурсе останутся десять композиций, а на заключительной стадии определится главная песня Чебоксар. Победитель получит приз 100 тыс. рублей как гонорар за композицию, а также возможность студийной записи трека. Премьера хита состоится в августе на гала-концерте в честь 555-летия Чебоксар.
Опубликовано: 11 июля 2024 г.
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