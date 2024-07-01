Жатва началась

Аграрии Алатырского и Яльчикского округов первыми вышли в поля.

Тема обсуждалась на планерке в Минсельхозе республики. Было отмечено, что, несмотря на заморозки в мае, затяжные дожди в июне, сбор урожая стартовал в традиционные для региона сроки. К примеру, в 2022 году аграрии вышли в поля 27 июля, а в 2021-м и 2023-м — 7 июля.

Ранее вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов сообщал, что посевная площадь в хозяйствах всех категорий составила 546,24 тыс. гектаров, или 100,04% к уровню 2023 года. В структуре посевов более половины площади заняли зерновые культуры — 287,7 тыс. гектаров, на кормовые приходится 197,6 тыс. гектаров, на картофель — 17,4 тыс. гектаров, овощи открытого грунта — 3,4 тыс. гектаров.

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