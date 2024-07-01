«Клад» для счастливых родителей

В Чувашии чествовали многодетных и награждали матерей-героинь.

Большие семьи республики снова собрались на форум. Местом встречи и общения мам, пап и их ребятишек в этом году стал оздоровительный центр «Белые камни» в Мариинско-Посадском округе. Организаторы праздника подготовили для больших и маленьких гостей насыщенную программу. Весь день работали полезные тематические и дискуссионные площадки, семьи участвовали в мастер-классах, тренингах и других активностях, подготовленных библиотеками, семейными многофункциональными центрами, социальными и культурными учреждениями, а некоторые родители сами презентовали развивающие занятия для детей.

И поддержка, и досуг

Территорию оздоровительного центра украсили растяжки с фотографиями семей и стенды с фамилиями самых активных «ячеек общества» — участников республиканских и межрегиональных конкурсов, обладателей ордена «Родительская слава» и титула «Семья года». Всего на второй форум «Многодетная Чувашия» из разных округов приехало 75 семей, а это порядка 300 человек.

К слову, в прошлом году, когда форум проводился в лагере «Солнышко», участников было меньше.

От всей души их приветствовал Глава Чувашии Олег Николаев. Руководитель региона с гордостью сообщил, что сейчас в Чувашии живет более 18 тысяч многодетных семей, с 2012 года их стало в два раза больше. Кроме того, регион занимает третье место в России по наименьшему количеству разводов. Немаловажную роль во всем этом играют внимание и забота к семьям со стороны государства.

По словам Олега Николаева, за последние три года, развивая решения Президента в области семейной политики, Чувашия ввела дополнительно 17 мер поддержки многодетных, в том числе в налоговой сфере, по улучшению жилищных условий. В республике преображаются школы, детсады, школы искусств, библиотеки и другие объекты, которые так или иначе нужны для того, чтобы человек рос здоровым, образованным, культурным. Для помощи родителям и детям и организации их досуга c 2022 года в Чебоксарах, Шумерле и Канаше заработали семейные МФЦ.

Глава Чувашии рассказал о новых льготах многодетным семьям с небольшими доходами. К 1 сентября они получат бесплатно школьную и спортивную формы для учащихся. Соответствующие нормативные акты примут в ближайшее время, заверил Николаев. Также эта категория имеет право на компенсацию по оплате жилья и коммунальных услуг (в размере 30%), первоочередной прием детей в садики и другую помощь.

Было отмечено, что в 2022 году республике удалось ликвидировать очередь на жилье для семей с семью и более детьми, в 2023-м — с шестью и более ребятишками. Напомнил Олег Алексеевич и о том, что для многодетных введена выплата в размере 250 тысяч рублей взамен предоставления бесплатного земельного участка. Выдано 487 сертификатов. Между прочим, в Минтруде Чувашии подсчитали, что, воспользовавшись таким правом, а также получив федеральный и республиканский маткапиталы, семья может направить на улучшение жилищных условий более миллиона рублей. Правда, руководитель региона выразил озабоченность по поводу пассивной застройки на землях, бесплатно отданных многодетным. По данным Минстроя Чувашии, выделено чуть более 10 тысяч участков, а возведено на них домов или хотя бы начато строительство — менее 10%. «Ну неправильно это, потому что земли пустуют и зарастают бурьяном», — сказал Глава республики.

Общаясь с участниками форума, Олег Николаев подчеркнул, что в Год семьи Президентом страны поставлено много задач. Все они направлены на то, чтобы каждая семья ощущала внимание государства, чувствовала себя комфортно, могла уверенно смотреть вперед.

Побеседовала с родителями и их детьми на форуме и министр труда и соцзащиты Чувашии Алена Елизарова. Она сообщила, что в настоящее время по поручению Главы республики разрабатывается «Семейный навигатор». Этот электронный сервис соберет всю полезную информацию — от государственных мер поддержки до путеводителя по интересным местам, куда, например, можно пойти с ребенком в выходные. В течение двух лет ресурс должен заработать.

ДОСЛОВНО ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Мы и дальше продолжим совершенствовать меры поддержки для родителей с детьми. Создавать для них комфортные условия жизни, ведь это — залог успеха демографической политики республики и страны».

За мамину любовь

Одним из душевных моментов форума стала церемония награждения, которую провел в «Белых камнях» Глава Чувашии. По поручению Президента страны Олег Николаев вручил двум многодетным мамам орден «Мать-героиня». Марина Сайбель из Шумерли вместе с супругом Андреем Генриховичем воспитывают 11 детей. Все их чада — активисты республиканских и городских мероприятий, конкурсов и фестивалей, некоторые ребята удостоены стипендии за особую творческую устремленность. Лариса Павлова из Новочебоксарска — мама 10 детей. Сейчас большая семья строит дом. Главе семейства Герману Германовичу в этом помогают старшие сыновья, а девочки с мамой хозяйничают в саду и хлопочут по дому.

«Дети — это клад, кто получит, будет рад», — говорили в интервью журналистам удостоенные наград семьи, подразумевая, конечно, не деньги, а бесценное счастье.

Орденом «За любовь и верность» Олег Алексеевич наградил супругов Отмаховых, Сергеевых, Степановых. Их чувства проверены годами: за плечами каждой четы — более 60 лет совестной жизни.

За вклад в достойное воспитание детей знаком материнской славы Чувашской Республики «Анне» награждена мама семерых детей (трех сыновей и четырех дочерей) Татьяна Матвеева из Шемуршинского округа.

«Главное в доме — это любовь, уважение и забота друг о друге», — поделилась секретом семейного счастья Татьяна Петровна. О ней и ее домочадцах «СЧ» писала не раз. Ведь именно в гостях у этой семьи, когда она еще была не многодетной, в 2004 году побывал Владимир Путин.

Чтение как стратегический ресурс

Своего рода промежуточные результаты работы, касающейся помощи семьям, детям, в том числе тем ребятишкам, кто относится к особенным категориям — сиротам, трудным подросткам, с тяжелыми заболеваниями, обсуждались в тот же день на заседании Совета при Главе Чувашии по осуществлению мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.

Напомним, период с 2018 по 2027 год по инициативе Главы государства Владимира Путина объявлен Десятилетием детства, которое объединяет ряд направлений. Это и ответственное родительство, и внедрение эффективных практик по поддержке и сопровождению семей, обеспечение полноценного развития каждого ребенка и многое другое. «Подводя первые итоги, необходимо планировать следующий этап, исходя из новых задач, возможностей, подходов и желаний самого подрастающего поколения», — обратил внимание Олег Николаев.

Руководитель Минкультуры Чувашии Светлана Каликова рассказала о том, какие мероприятия проводятся в республике, чтобы развивать и поддерживать детское и юношеское чтение. В первую очередь, это создание библиотек нового поколения. Сейчас это уже современные центры чтения, развития и общения для детей и родителей. Благодаря модернизации библиотек в республике почти на треть увеличилась их посещаемость.

Олег Николаев напомнил, что в 2025 году модельные библиотеки должны быть в каждом муниципалитете. На сегодня в рамках нацпроекта «Культура» в Чувашии открыто 18 таких библиотек. Еще 10 создается в этом году.

«Остается охватить считанное количество муниципалитетов. Затем эти пространства будут использоваться для работы с детьми в формате подростковых центров ТОП (Территория общения подростков). Тем самым мы сможем заинтересовать чтением и полезными занятиями тех ребят, которых принято называть «трудными», — сказал Глава Чувашии.

По мнению Светланы Каликовой, современные библиотеки республики сегодня действительно предоставляют детям защищенное библиотечное и информационное пространство. А само по себе чтение рассматривается как стратегический ресурс формирования «нации читателей» на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Также руководитель региона поручил главам муниципальных и городских округов до 1 декабря обеспечить открытие виртуальных читальных залов Национальной электронной детской библиотеки «НЭБ.Дети» в централизованных библиотечных системах. Это поможет сделать российские и региональные издания более доступными для детей.

Министерству цифрового развития Чувашии совместно с Минобразования республики Олег Николаев поручил разработать и выпустить яркие пособия для агролабораторий, которые становятся очень популярными в дошкольных учреждениях. При детсадах республики открыто свыше сотни малышовых «исследовательских центров», и воспитатели отмечают, что юннаты в восторге. «Мы бы могли сформировать ранний интерес детей к естественным наукам, — подчеркнул Олег Николаев, — и может быть даже вырастить новых ученых»…

На слете многодетных семей Олег Николаев осмотрел интерактивные площадки. Директор Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки Татьяна Вашуркина познакомила почетных гостей с электронной библиотекой «Писатели Чувашии — детям», созданной на средства гранта Президента РФ.

Фото Валерия Панфилова