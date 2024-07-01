Машина послужит землякам

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Свою «Ниву» решил передать участникам специальной военной операции уроженец села Шоркистры Урмарского муниципального округа Герман Ильин. Вскоре внедорожник пополнит автопарк одного из подразделений, сражающихся на Запорожском направлении. Сам Герман Иванович — ветеран пожарной охраны Чувашии, кавалер ордена Мужества. «По телевизору я услышал о сборе гуманитарного груза для бойцов на передовой. На семейном совете мы вместе с супругой Еленой решили передать нашу машину. Пусть она верно послужит этим отважным ребятам и, возможно, выручит их в трудную минуту», — уточнил Герман Ильин. Напомним, в мае прошлого года ветераны МЧС России вместе с волонтерами отправили из Чувашии в зону проведения СВО два полноприводных автомобиля, оборудование, продукты питания, медикаменты, вещи, необходимые для обустройства быта военных.

Фото urmary.cap.ru
Опубликовано: 10 июля 2024 г.


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