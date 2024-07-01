Торговля спиртным требует порядка

В Чувашии имеется потенциал для укрепления и развития здравоохранения. В частности, в сельской местности и других направлениях, сказал Глава республики Олег Николаев на заседании правительства в ходе обсуждения государственного доклада о состоянии здоровья населения региона в 2023 году. При этом он нацелил на максимальное обеспечение раннего выявления заболеваний.

В минувшем году на здравоохранение было направлено 20 млрд рублей (на 15% больше, чем годом раньше): 80% из них — это финансирование медпомощи, в расчете на каждого жителя приходится порядка 20 тыс. рублей, доложил вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов. Доступность медико-санитарной помощи повысилась.

Профилактическим осмотром было охвачено более 800 тыс. человек — на 10 тыс. больше, чем в предыдущем периоде. Почти 100 тыс. осмотрено в мобильных медицинских комплексах. Дистанционными сервисами воспользовались 10 млн раз — рост в полтора раза.

Одно из важных мероприятий — модернизация первичного звена. На это было потрачено 1,2 млрд рублей. Обновили 63 объекта, в том числе амбулатории в Янтикове, Роскильдино, Турмышах, Арабосях. Доля аварийных зданий снизилась до 18%. В нынешнем году будет модернизировано еще 17 объектов. Полностью оснащен современным оборудованием республиканский наркодиспансер, на очереди — еще три организации. С прошлого года реализуется федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом. За счет средств федерального бюджета оснащены специальным оборудованием 11 организаций на селе.

На социальную поддержку медперсонала направлено более 80 млн рублей, что позволило привлечь в отрасль дополнительно 267 человек. Всеми мерами поддержки в 2023 году воспользовались более четырех тысяч работников. С 2023 года медикам дефицитных специальностей предоставляется ежемесячная выплата от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей. Существенно расширены меры поддержки — оплата за наем жилых помещений, возмещение расходов по оплате проезда до работы. Средняя зарплата врачей выросла почти до 80 тыс. рублей. А средняя продолжительность жизни жителей республики, как один из интегральных показателей охраны здоровья, превысила 73 года.

И.о. министра экономического развития и имущественных отношений Лариса Рафикова представила проект постановления об утверждении положения о программном комплексе по управлению портфелем инвестиционно-строительных проектов Чувашии. Документ подготовлен для электронного взаимодействия исполнительных органов республики, организаций, субъектов предпринимательской деятельности в рамках осуществления мер государственной поддержки. Положение определяет цели, задачи, порядок функционирования, структуру программного комплекса, а также участников информационного взаимодействия.

Лариса Рафикова также внесла проект поправок в постановление Кабинета министров от 24 мая 2017 года. Уточняется, что местами нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, являются места, расположенные в границах территорий опасных производственных объектов, определенных в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Глава республики заострил внимание на неблагополучной обстановке в этой сфере, в частности, в вопросах законодательного регулирования антиалкогольной деятельности в регионе. «Она у нас характеризуется как сильно лояльная, — отметил Глава. — Заградительные меры по данному регулированию в регионе самые минимальные. В республике также высока плотность наличия торговых точек по продаже спиртного, в сравнении с показателем в целом по стране. Эти данные говорят о том, что тут есть поле для работы».

В Чувашии расширят перечень получателей господдержки на приобретение минеральных удобрений. Об этом заявил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Если в 2023 году на возмещение части затрат на покупку удобрений мог претендовать только крупный и средний агробизнес, то с 2024-го в этот список внесено и малое предпринимательство. В итоге получить поддержку смогут более 200 сельхозтоваропроизводителей. Предусмотрено 124,7 млн рублей — в семь раз больше, чем годом ранее.

В Чувашии создадут правительственную комиссию по вопросам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Так будет называться нынешняя правительственная комиссия по вопросам АПК, мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка республики — она упраздняется вместе с Рыбохозяйственным советом региона.