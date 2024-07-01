И на природе можно отдохнуть с комфортом

Минэкономразвития Чувашии пристально следит за строительством глэмпингов в регионе.

Создание в республике глэмпингов внесет дополнительный вклад в развитие туризма. Зоны отдыха на природе с комфортными условиями проживания могут привлечь и автопутешественников, и любителей экологического туризма. На днях вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов посетил Красноармейский муниципальный округ, где возводятся уютные гостевые домики.

В этом году в разных муниципалитетах идет активная работа по строительству модульных средств размещения, так называемых глэмпингов. В Красноармейском округе реализуется один из семи инвестиционных проектов, которые прошли федеральный конкурсный отбор и получили государственную поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Напомним, что на строительство глэмпингов республика в прошлом году получила 300 млн рублей, еще порядка 700 млн рублей вкладывают сами инвесторы.

Место, выбранное для глэмпинга в Красноармейском округе, очень живописное: рядом большой пруд, красивый лес. Как рассказала представитель базы отдыха и туризма «Хана щурче» Екатерина Федорова, здесь будет построено 22 объекта на 49 номеров в стилях Барнхаус и A-frame с большой террасой, малые гостевые дома. «Все рассчитаны на круглогодичное проживание, утепленные», — уточнила Федорова.

Помимо комфортных домов и бани, согласно проекту, предусмотрено несколько зон отдыха: пляж, беседки, детские игровые площадки, сцены для проведения торжеств, появится даже ферма с животными. Но пока построен один домик на пять номеров, возводятся еще четыре. Работы идут по графику, и как заявляют инвесторы, глэмпинг будет готов к концу этого года.

Справка «СЧ» Глэмпинг — разновидность летнего лагеря для туристов, объединяющего в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Первый глэмпинг в России открылся в 2016 году на берегу Оки.

«Создается хороший объект туристической инфраструктуры в Красноармейском муниципальном округе. Появится возможность отдыхать и местным жителям, и гостям из других муниципалитетов и регионов. Есть некоторые вопросы, которые начнем решать в ближайшее время, связанные не только с туристической инфраструктурой, но и с обеспечением — это дороги, электричество, связь», — отметил руководитель Минэкономразвития республики Дмитрий Краснов.

Дословно ДМИТРИЙ КРАСНОВ, вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии: «У нас было более 30 бизнес-проектов на строительство глэмпингов. На конкурсный отбор попали 11, выиграли семь. Подписаны соглашения, которые накладывают на бизнес, на региональную и федеральную власть определенные обязательства. Для того чтобы мониторить качество и своевременность выполнения всех обязательств, создана рабочая группа. В ее состав вошли в том числе сотрудники Минэкономразвития, которые на постоянной основе следят за реализацией данных проектов. Ни один рубль не должен остаться не освоенным с точки зрения вложений и получения максимального эффекта для туристов».

Не секрет, что номерной фонд в республике ниже, чем в соседних регионах. Например, в Казани он составляет 24 тысячи, в Нижнем Новгороде — 17 тысяч. У нас — порядка пяти тысяч, поэтому нужно активное развитие этого направления. И программа по строительству глэмпингов дает возможность быстрее удовлетворить спрос на комфортное размещение экотуристов. А пока наши земляки вынуждены осваивать территории соседних регионов, которые активно используют для привлечения гостей такой вид отдыха.

Учитывая, что глэмпинги быстровозводимые и менее затратные в финансовом плане, они сегодня выгоднее строительства гостиницы. Но даже при таком раскладе не все понимают серьезность вопроса и ответственности. «Посетили территорию санатория «Волга» в Чебоксарском округе, где тоже должен быть глэмпинг, — рассказал Дмитрий Краснов. — Инвестор не выполняет взятые обязательства. Работы идут с существенным нарушением срока. Приняли решение исключить этот глэмпинг из списка получающих господдержку. Будем и дальше пристально следить за каждым проектом».

После исключения одного из проектов в республике будут построены только шесть глэмпингов. По крайней мере, надежда на это есть. Министр положительно оценил ход работ в Красноармейском округе и не видит причин, по которым этот проект может сорваться. Поэтому уже сейчас, на стадии строительства, детально обсуждаются возможные развлечения для гостей. «Обговорили с инвестором возможность участия базы отдыха в событийном туризме. Хорошая идея — организовать фестиваль рыбалки. Работать база отдыха будет круглогодично», — отметил Краснов.

Фото из телеграм-канала Дмитрия Краснова