И на природе можно отдохнуть с комфортом

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Минэкономразвития Чувашии пристально следит за строительством глэмпингов в регионе.

Создание в республике глэмпингов внесет дополнительный вклад в развитие туризма. Зоны отдыха на природе с комфортными условиями проживания могут привлечь и автопутешественников, и любителей экологического туризма. На днях вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов посетил Красноармейский муниципальный округ, где возводятся уютные гостевые домики.

В этом году в разных муниципалитетах идет активная работа по строительству модульных средств размещения, так называемых глэмпингов. В Красноармейском округе реализуется один из семи инвестиционных проектов, которые прошли федеральный конкурсный отбор и получили государственную поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Напомним, что на строительство глэмпингов республика в прошлом году получила 300 млн рублей, еще порядка 700 млн рублей вкладывают сами инвесторы.

Уже можно легко представить, как здесь через несколько месяцев образуется отличное место для отдыха. Фото автора

Место, выбранное для глэмпинга в Красноармейском округе, очень живописное: рядом большой пруд, красивый лес. Как рассказала представитель базы отдыха и туризма «Хана щурче» Екатерина Федорова, здесь будет построено 22 объекта на 49 номеров в стилях Барнхаус и A-frame с большой террасой, малые гостевые дома. «Все рассчитаны на круглогодичное проживание, утепленные», — уточнила Федорова.

Помимо комфортных домов и бани, согласно проекту, предусмотрено несколько зон отдыха: пляж, беседки, детские игровые площадки, сцены для проведения торжеств, появится даже ферма с животными. Но пока построен один домик на пять номеров, возводятся еще четыре. Работы идут по графику, и как заявляют инвесторы, глэмпинг будет готов к концу этого года.

Справка «СЧ»
Глэмпинг — разновидность летнего лагеря для туристов, объединяющего в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Первый глэмпинг в России открылся в 2016 году на берегу Оки.

«Создается хороший объект туристической инфраструктуры в Красноармейском муниципальном округе. Появится возможность отдыхать и местным жителям, и гостям из других муниципалитетов и регионов. Есть некоторые вопросы, которые начнем решать в ближайшее время, связанные не только с туристической инфраструктурой, но и с обеспечением — это дороги, электричество, связь», — отметил руководитель Минэкономразвития республики Дмитрий Краснов.

Дословно
ДМИТРИЙ КРАСНОВ,
вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии:
«У нас было более 30 бизнес-проектов на строительство глэмпингов. На конкурсный отбор попали 11, выиграли семь. Подписаны соглашения, которые накладывают на бизнес, на региональную и федеральную власть определенные обязательства. Для того чтобы мониторить качество и своевременность выполнения всех обязательств, создана рабочая группа. В ее состав вошли в том числе сотрудники Минэкономразвития, которые на постоянной основе следят за реализацией данных проектов. Ни один рубль не должен остаться не освоенным с точки зрения вложений и получения максимального эффекта для туристов».

 

 

 

Не секрет, что номерной фонд в республике ниже, чем в соседних регионах. Например, в Казани он составляет 24 тысячи, в Нижнем Новгороде — 17 тысяч. У нас — порядка пяти тысяч, поэтому нужно активное развитие этого направления. И программа по строительству глэмпингов дает возможность быстрее удовлетворить спрос на комфортное размещение экотуристов. А пока наши земляки вынуждены осваивать территории соседних регионов, которые активно используют для привлечения гостей такой вид отдыха.

Учитывая, что глэмпинги быстровозводимые и менее затратные в финансовом плане, они сегодня выгоднее строительства гостиницы. Но даже при таком раскладе не все понимают серьезность вопроса и ответственности. «Посетили территорию санатория «Волга» в Чебоксарском округе, где тоже должен быть глэмпинг, — рассказал Дмитрий Краснов. — Инвестор не выполняет взятые обязательства. Работы идут с существенным нарушением срока. Приняли решение исключить этот глэмпинг из списка получающих господдержку. Будем и дальше пристально следить за каждым проектом».

После исключения одного из проектов в республике будут построены только шесть глэмпингов. По крайней мере, надежда на это есть. Министр положительно оценил ход работ в Красноармейском округе и не видит причин, по которым этот проект может сорваться. Поэтому уже сейчас, на стадии строительства, детально обсуждаются возможные развлечения для гостей. «Обговорили с инвестором возможность участия базы отдыха в событийном туризме. Хорошая идея — организовать фестиваль рыбалки. Работать база отдыха будет круглогодично», — отметил Краснов.

Фото из телеграм-канала Дмитрия Краснова
Кстати
В течение двух ближайших лет глэмпинги появятся на территориях оздоровительно-спортивной туристической базы отдыха «Птичий полет» и базы отдыха «Аван», в этнокомплексе «Ясна», на базах отдыха «Оазис» и «Хана щурче», а также в Канашском муниципальном округе. Там будет создан экологический гостиничный комплекс «Малинка 7/12».
Опубликовано: 8 июля 2024 г.


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