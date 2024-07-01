О лучших знает вся Россия

Все мы родом из детства. И какой багаж получим в родительской семье, с тем и пойдем по жизни, то и передадим дальше, своим потомкам. Чем больше тепла домашнего очага мы возьмем с собой, тем лучше станет мир. Вот какие глубины кроются за, казалось бы, тривиальной фразой «ячейка общества». Вчера в Москве подвели итоги конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Глава государства Владимир Путин на площадке ВДНХ встретился с финалистами. Владимир Владимирович поздравил их и всех россиян с Днем семьи, любви и верности.

Президент страны отметил, что конкурс удался. Он собрал колоссальное количество участников. И надо подумать, как трансформировать этот полезный опыт, чтобы ничего не упустить. Для государства нет ничего более важного, чем укрепление семьи. «Здесь собрались претенденты на победу, но вне зависимости от того, кто победит, вы все останетесь в выигрыше, потому что общая работа всегда сплачивает», — подчеркнул Владимир Путин.

На пути к победе

Масштабный, объединяющий поколения проект воплотился в жизнь с подачи самого главы государства. В сентябре прошлого года Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» объявил о запуске конкурса «Это у нас семейное». Он подчеркнул, что новое соревнование внесет вклад в развитие традиционных ценностей.

И вот не прошло и года, как в ту же Мастерскую управления «Сенеж» съехались финалисты — триста команд со всей страны. До этого они стали лучшими в окружных полуфиналах, в которых в общей сложности участвовали 1577 семей из 86 субъектов РФ, а также новых регионов. И даже одна семья из Казахстана.

Около четырехсот семей Приволжского федерального округа в начале июня приняла Уфа. На пути к финалу они выполняли интеллектуальные, спортивные, творческие задания, участвовали в мастер-классах. У многих немало ярких «полуфинальных впечатлений», будь то озеленение уфимского лимонария, создание семейных портретов или же душевная встреча со знаменитыми людьми.

Команды от четырех до шести человек объединяли не менее трех поколений. Так что в числе почти 1900 полуфиналистов от пяти до 91 года были даже 15 прабабушек и прадедушек. У каждой семьи, в которой друг друга любят и поддерживают, есть повод для гордости. Одни воспитывают 20 детей, другие прожили в браке 70 лет. По словам заместителя генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Оксаны Ачкасовой, все участники замечательные — талантливые, дружные и творческие. Этапы конкурса показали, что семьи становятся сильнее, когда работают единой командой, а в общем деле заняты все поколения.

В Москву из Приволжского федерального округа на финал конкурса «Это у нас семейное» отправились 78 команд. И так здорово, что три из них — из Чувашии! Это Павловы из Чебоксар, Пермяковы из Новочебоксарска и Алексеевы из села Красноармейское. Вся республика болела за них в финале.

Общий дом, всем радостно в нем

«В нашей команде Павловых, Алексеевых — шесть человек, — рассказала одна из финалисток, жительница Чебоксар Кристина Эдуардовна. — Мои родители, муж Николай и две наших дочери Кира и Карина. Им 9 и 11 лет. О том, что открыта регистрация на конкурс «Это у нас семейное», нам сообщила учительница в школе. И мы все подумали: почему бы и нет? Еще самый первый, дистанционный, этап показал, что у нас есть все шансы — проходной балл был гораздо выше, чем требовалось! Полуфинал в Уфе порадовал новыми знакомствами и интересными заданиями. К примеру, сделать модель оригами нам было несложно, а вот над викториной пришлось попотеть — там требовались самые разные знания. Но мы со всем справились!»

И тем не менее известие о том, что семья едет на финал, стало радостной неожиданностью. Не иначе девиз помог. А звучит он так: «Дорогу осилит идущий. Под камень вода не течет. И с этим девизом по жизни мы движемся вместе вперед». Никогда не нужно останавливаться на достигнутом.

Трудиться для общей цели эта активная, сплоченная и творческая семья умеет. И расширять собственные горизонты — тоже. Бабушка до сих пор преподает музыку и даже участвовала в конкурсе «Учитель года». А десять лет назад получила второе высшее образование — освоила специальность психолога. Сама Кристина по профессии инженер-проектировщик, но в 2020 году стала педагогом дополнительного образования. Учиться — никогда не поздно, новые знания делают жизнь интереснее и насыщеннее.

У семьи Павловых, Алексеевых есть общий дом в Цивильском округе, хотя старшие живут в Москве, а младшие — в столице Чувашии. «Этот дом — наш совместный проект. Его начал возводить мой отец, — говорит Кристина Эдуардовна. — Потом у меня появился муж и тоже подключился к строительству. Ну а женщины навели в нем уют». Зато так тепло теперь собираться у этого домашнего очага на семейные советы и торжества, проводить вместе отпуска!

Пример для всей страны СЕРГЕЙ КИРИЕНКО, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ: «В зале, где собрались финалисты конкурса «Это у нас семейное», совершенно невероятная атмосфера. Это неудивительно, ведь здесь находятся очень счастливые люди, для которых главная ценность в жизни — семья. Когда-то Лев Толстой сказал, что по-настоящему счастлив тот человек, который счастлив в своей семье, в своем доме. Эти слова про вас. Спасибо за пример, который вы подаете своим детям, больше того — всей стране. У вас есть чему поучиться».

Атмосфера душевного счастья

У других финалистов из Чувашии, новочебоксарцев Пермяковых, есть свое генеалогическое древо. Это бабушка постаралась, вспомнила шесть поколений рода Пермяковых, Ванюшиных. Но предстоит поработать еще — теперь известны имена седьмого поколения, а вот информации мало. «Пока родовое древо — в бумагах, но после конкурса красиво его оформим», — поделилась планами мама семейства Пермяковых Дина Яковлевна.

Идею участия выдвинула старшая дочь, 19-летняя Даша. Сын Антон (ему 12 лет) подхватил. Родители, увидев, как загорелись этой мыслью дети, решили поддержать. Взяли в команду и бабушку. «И это было классное решение!» — говорят теперь Пермяковы. Конкурс не только сплотил семью еще больше, но и позволил домочадцам открыть в себе и друг в друге новые качества и таланты. «Конкурс подарил нам много времени вместе», — отметили они.

Эта семья знает свои сильные стороны. Одна из них — внимательность. Может поэтому в полуфинале они с легкостью прошли тест на знание друг друга, совпав почти по всем вопросам. И стихотворение про свою семью они написали играючи: «Вся семейная семья, очень дружная она. Веселая, спортивная, живая и активная. Задорная, творящая, на месте не сидящая!» Сочиняли все вместе, при этом каждый был занят своим делом — просто подбрасывали рифмы в общий поэтический котел.

Семья весь месяц воспоминала Уфу: «Это такие эмоции, такой позитив! Конкурс настолько наполняет энергией — чувствуешь легкость! Организаторы — молодцы, создали атмосферу, полную душевной щедрости, радости и счастья!» И вот финал — еще один шанс оказаться в такой же теплой, удивительной обстановке, проявить себя, познакомиться с семьями из разных уголков России, найти единомышленников.

Красивые традиции

В семье Алексеевых из села Красноармейское шестеро детей — три сына, три дочки. За заслуги в их воспитании и укреплении института семьи родители Валерий и Любовь награждены медалью ордена «Родительская слава». Старшей, Кире, 18 лет. А далее на свет появились Елисей, Гордий, Николь, Гектор. Самой маленькой, Варваре — два годика. К слову, имена для детей папа и мама выбирали не просто так. Вот, например, Николь родилась в День святого Николая.

«Мы с мужем всегда стараемся участвовать в различных общественно значимых мероприятиях, чтобы показать своим детям пример жизненной и гражданской активности, — говорит Любовь Николаевна. — «Семья года», «Папа, мама, я — спортивная семья»… Про конкурс «Это у нас семейное» муж прочитал в интернете. А он у нас — лидер, мы всегда идем следом за ним».

Такие конкурсы объединяют, считают финалисты Алексеевы. Помимо супругов в команду вошли старшие дети и свекровь — всего семь человек. Все семьи разные, заметили эти участники. У каждой есть свой общий характер, и при выполнении заданий это ярко проявляется.

В большой и дружной семье Алексеевых всегда приходят друг другу на выручку, чтут традиции, в том числе и свои, семейные. Одна из них, очень красивая, связана с Пасхой. В День Святого Воскресения домочадцы все вместе раскрашивают яйца, но не просто в разные цвета. Каждый украшает белую скорлупку своими мечтами, выражает то, о чем думает. Когда-то эта традиция начиналась с супругов. Но семья становилась больше, и прекрасных желаний и добрых устремлений в ней прибавлялось, как и крашеных яиц на Пасху. На вопрос, что такое семья, Любовь Николаевна ответила так: «Теплота, душевность, поддержка, вдохновение».

Главное — быть вместе АЛЕКСЕЙ КОМИССАРОВ, ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»: «В сентябре прошлого года Президент России Владимир Путин сказал, что конкурс «Это у нас семейное» будет самым массовым проектом. Мы на это надеялись, но не ожидали, что участвовать в нем будут более 600 тысяч человек — удивительно творческих, дружелюбных, активных. На кону материальные призы, но наши конкурсанты уже давно решили, что главное для них — быть вместе. Задания объединили поколения, бабушки, дедушки и внуки стали чаще общаться, учиться друг у друга, семьи подружились между собой. Добра стало больше, и это ценно. Больше стало и творчества».

Нелегко пришлось жюри

В финале семьи продемонстрировали не только свою эрудицию и смекалку, но и показали, насколько домочадцы разных поколений могут слаженно работать в команде, слышать и понимать друг друга.

«Оценить работу семейной команды — непростая задача, ведь в соревнованиях принимают участие и родители, и дети, и бабушки с дедушками, разумеется, у них разная скорость и разные навыки. Специально к финалу была разработана методология оценки, в которой главный акцент сделан на критериях, влияющих на благополучие семьи — это взаимопонимание, поддержка и взаимовыручка, уважение, доверие, ответственное отношение к жизни. Кстати, именно эти характеристики россияне назвали главными семейными ценностями по итогам всероссийского опроса, который мы проводили перед запуском конкурса «Это у нас семейное», — поделилась Оксана Ачкасова.

За два дня участники выполнили 11 разнонаправленных заданий. Это ситуации, которые требуют выработки коллективного семейного решения. Взаимодействие внутри команды оценивали эксперты-психологи. Они смотрели, как команды совместно преодолевают трудности, заботятся друг о друге, насколько сильна в них эмоциональная связь. По сумме баллов сформировался рейтинг конкурсантов.

Итоги конкурса подвели вчера поздно вечером. Когда номер верстался, все финалисты еще с нетерпением ждали оглашения результатов. Одно мы знаем точно — наши земляки как минимум отправятся в большое семейное путешествие, как и все 300 команд, дошедших до финала. А в случае победы полагается сертификат на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий — таких счастливчиков будет 30.

Семья Павловых, Алексеевых отлично знает, что общая работа сплачивает, как и совместный досуг. Ее девиз: «Дорогу осилит идущий». Фото cap.ru