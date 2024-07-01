Молния в траве

Этим летом тихие змеи громко заявили о себе. Июнь нынешнего года стал рекордным за последние пять лет по количеству вызовов, связанных с их укусами, сообщили в Республиканском центре медицины катастроф и скорой медпомощи.

В предыдущие годы по Чувашии регистрировалось от трех до девяти пострадавших. В этот раз их четырнадцать, среди них двое детей. У одного из подростков, укушенного в правую руку, случился тяжелый анафилактический шок с отеком Квинке. Фельдшерская бригада вызвала на подмогу реанимационную. Одиннадцатилетнего мальчика удалось спасти, он доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Даже не слишком сильный яд этих пресмыкающихся может вызвать тяжелую реакцию у людей с повышенной чувствительностью. Отправляясь на природу, позаботьтесь о профилактике. Наденьте одежду, покрывающую все части тела. При сборе грибов или ягод раздвигайте траву длинной палкой. Если все-таки повстречались со змеей, остановитесь и дайте ей возможность уползти. Избегайте резких движений, не выставляйте вперед руки и не поворачивайтесь к змее спиной, чтобы не потерять ее из виду.