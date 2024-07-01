Как большая семья

МОРГАУШСКИЙ ОКРУГ. В Тораевском территориальном отделе нынче реализуются шесть инициативных проектов: по обустройству грунтовых дорог, ремонту водопроводной сети, ограждению детской площадки и другие. Узнать, как ведутся работы, решили члены Общественной палаты Чувашии.

Так, общественники проверили, как благоустраивается зона отдыха возле озера Сюткюль. Сейчас стоит жара, и сельчанам не хватает уютного и оборудованного по всем правилам места для купания. Облагородить набережную предложили жители одноименной деревни, вот уже сто лет как населенный пункт носит название озера. В администрации территориального отдела сообщили, что на обустройство направляется порядка 1,7 млн рублей. На эти средства должны очистить водоем, сделать песчаную насыпь, освободить предполагаемую зону отдыха от густой поросли, установить скамейки, песочницы для малышей.

Интересовались представители Общественной палаты и развитием поселения в целом. Заглянули в недавно отремонтированную в рамках нацпроекта «Здравоохранение» Тораевскую участковую больницу, побывали и в отделении сестринского ухода. Есть в муниципалитете и свой мобильный ФАП.

Заботятся о родной земле и представители бизнеса. Так, СХПК имени Суворова, по словам начальника Тораевского территориального отдела Евгения Орлова, часто откликается на участие в поселенческих проектах. К примеру, для ремонта дороги в Анаткасах сельхозпредприятие выделило 100 тыс. рублей. Как одна большая семья живут люди в Тораево: развиваются и территория, и медучреждения, и местные предприятия — отметили общественники. А когда сельчане инициативные, государство активнее помогает.

В Тораевском сельском поселении мечтают об уютной площадке отдыха у воды.

Фото cap.ru

МЕЖДУ ТЕМ Жители деревни Хорной Моргаушского округа пожаловались на недобросовестное обустройство пожарного пирса. Его по их инициативе сделали в прошлом году. Администрация Моргаушского муниципального округа сообщила, что сооружение обследовали, по итогам составлен акт о выявленных недостатках. Подрядчику направлено требование все исправить. Чиновники добавили, что брать воду из котлована можно, дефекты будут устранены в период гарантийного срока.

Ждут хорошую воду

ШУМЕРЛИНСКИЙ ОКРУГ. В деревне Лесные Туваны на улице Пролетарской раньше постоянно была проблема с водой. Местные жители подумали, что быстрее будет решить ее по программе инициативного бюджетирования.

После сложных технических работ в кранах наконец-то зажурчала вода. Поздравить сельчан с радостным событием тогда прибыл глава Шумерлинского муниципального округа Дмитрий Головин.

Посмотрев на успешное решение «водного вопроса» соседями, жители улицы Центральной тоже захотели воспользоваться возможностями программы. Администрация начинание поддержала. Активисты предоставили пакет документов по проекту и получили одобрение Минсельхоза. Работы начались. Процесс контролирует глава округа Дмитрий Головин.

Проблемы с водоснабжением есть и в поселке Подборное, и это несмотря на то, что в прошлом году там реализовывался инициативный проект по ремонту сети, который должен был помочь решить острый вопрос. Но, по словам жителей, качество воды оставляет желать лучшего. Дмитрий Головин предложил варианты решения проблемы. Пока сошлись на том, что придется бурить новую скважину.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ♦ Глава Яльчикского округа Леонард Левый встретился с участником специальной военной операции, прибывшим на малую родину в краткосрочный отпуск — рассказывает телеграм-канал Контракт21рф|Чувашия. Руководитель муниципалитета поинтересовался, нуждается ли военный или его семья в какой-либо помощи, чем округ мог бы поддержать земляков, находящихся на СВО. Боец с позывным «Боровик», к слову, отец пятерых детей, рассказал о военных буднях и о настрое сослуживцев победить. «Когда отправлялся на СВО, не сомневался ни минуты. Был уверен, что должен быть там, защищать нашу страну», — поделился участник спецоперации. ♦ Глава Батыревского округа Рудольф Селиванов вместе с заместителем министра культуры Чувашии Татьяной Казаковой проверили, как обновляются сельские клубы. В селе Балабаш-Баишево учреждение после капитального ремонта почти готово к встрече гостей. А в деревне Бакашево клуб возводится с нуля, пока там выполнено 43% работ. Глава округа выразил уверенность, что обновленные клубы станут центрами культурной жизни в этих населенных пунктах.

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Публикуется в рамках проекта «Власть на месте», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии