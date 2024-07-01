По данным аналитиков Сбера, в дни проведения Чебоксарского экономического форума 20 и 21 июня в республике было потрачено на 40 млн рублей больше, чем обычно.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития Чувашии, в это время оказались переполнены все чебоксарские гостиницы. По словам главы ведомства Дмитрия Краснова, площадки форума посетили свыше четырех тысяч человек, в том числе представители 20 российских регионов и пяти зарубежных стран — гости из Беларуси, Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Турции. «Не было ни одного свободного номера, все раскуплены. Плюс гостям республики надо посмотреть на красоты Чувашии, пообедать, поужинать, купить сувениры — в дни форума транзакционная активность, по данным банков, действительно увеличилась. Это дополнительный доход наших предпринимателей: ресторанов, общепита, гостиниц, сферы туризма. В целом бизнес, конечно, доволен. Предприниматели Чувашии неплохо заработали в эти дни. С этой точки зрения проведение форума тоже только в плюс», — пояснил Дмитрий Краснов.

В торгово-сервисных точках Сбера на территории региона было проведено 1,4 млн транзакций на общую сумму 558,5 млн рублей. По данным банка, эта сумма превышает среднедневное значение трат на 40 млн рублей. Количество платежных операций также превысило средние значения на 54000 транзакций. По словам управляющей Чувашским отделением Сбербанка Анастасии Трутневой, Чебоксарский экономический форум традиционно вызывал большой интерес для гостей из других регионов.