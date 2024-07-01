Книги объединяют регионы

На этой неделе в Бердянский округ приехали с визитом специалисты Национальной библиотеки Чувашии во главе с директором Розой Лизаковой.

Новые детали культурного сотрудничества с подшефным регионом были обговорены в апреле, когда в Чувашии побывал глава Бердянского округа Алексей Кичигин. «Сотрудники наших учреждений культуры готовы выехать в Бердянск со своими интересными проектами, оказать помощь при подготовке документов для участия в нацпроекте «Культура», — отметила на встрече с Кичигиным министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

Представители Национальной библиотеки подписали соглашение о сотрудничестве с централизованной библиотечной системой Бердянского округа и передали в дар ЦБС комплект из 700 книг. «Затем в центральной библиотеке села Андреевка прошел семинар, проведенный специалистами из Чувашии для своих коллег, — пишет телеграм-канал «Бердянск. Официально». — Гости поделились ценным опытом и знаниями, которые обязательно помогут нашим библиотекарям дальше развиваться и совершенствоваться».

В ходе визита состоялась встреча руководства Нацбиблиотеки с главой округа Алексеем Кичигиным. На ней было, в частности, отмечено, что в 2024–2025 годах Чувашия планирует провести реконструкцию 5 домов культуры, а на базе одного из них, в селе Дмитровка, будет организована модельная библиотека.

«Нам есть что рассказать и показать коллегам из библиотек округа, — говорит Роза Лизакова. — Мы успешно работаем над реализацией нацпроекта «Культура», внедряем республиканскую программу модернизации библиотек… И как бы далеко мы друг от друга ни находились, мы все разделяем общие наши профессиональные ценности, связанные с продвижением книг».