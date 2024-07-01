Пожарные машины с полным комплектом

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В жаркую сухую погоду леса максимально подвержены риску возникновения огненных ЧП. Для их предотвращения лесничества Чувашии продолжают обеспечивать новой спецтехникой.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в Чебоксарское и Шемуршинское лесничества Минприроды республики поступили четыре пожарные автоцистерны 6,0-40 на базе шасси КАМАЗ-43118. Машины оснащены необходимым оборудованием и средствами газодымозащиты на общую сумму 53860 тыс. рублей.

Руководитель Минприроды республики Эмир Бедертдинов сообщил, что со старта реализации проекта лесничества Чувашии получили 542 единицы техники и оборудования на общую сумму 236,3 млн рублей.

 

Новая спецтехника убережет леса от чрезвычайных происшествий. Фото cap.ru
Опубликовано: 3 июля 2024 г.


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