Пожарные машины с полным комплектом

В жаркую сухую погоду леса максимально подвержены риску возникновения огненных ЧП. Для их предотвращения лесничества Чувашии продолжают обеспечивать новой спецтехникой.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в Чебоксарское и Шемуршинское лесничества Минприроды республики поступили четыре пожарные автоцистерны 6,0-40 на базе шасси КАМАЗ-43118. Машины оснащены необходимым оборудованием и средствами газодымозащиты на общую сумму 53860 тыс. рублей.

Руководитель Минприроды республики Эмир Бедертдинов сообщил, что со старта реализации проекта лесничества Чувашии получили 542 единицы техники и оборудования на общую сумму 236,3 млн рублей.

Новая спецтехника убережет леса от чрезвычайных происшествий. Фото cap.ru