Для питья и на пожарный случай

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ ОКРУГ. Новая артезианская скважина появилась в деревне Кюльхири по программе инициативного бюджетирования. Теперь у 80 семей, проживающих здесь, будет качественная питьевая вода.

Работы на объекте приближаются к финишу, взяты пробы на химический анализ воды, сообщили в администрации округа. Общий объем финансирования проекта составил более 1,6 млн рублей.

Жители деревни рады, что удалось решить давнюю проблему. «Никто, кроме нас самих, не сделает нашу жизнь лучше, — таков девиз моих односельчан», — рассказала председатель Совета ветеранов Караевского территориального отдела Галина Егорова. Инициативное бюджетирование, по ее мнению, помогает быстро решать насущные заботы родной деревни.

Всего же в Красноармейском муниципальном округе нынче реализуется 75 «народных» проектов на общую сумму свыше 171 млн рублей. В Вурманкасах, к примеру, обустраивают пожарный водоем. Сумма немаленькая — свыше 3,7 млн рублей. Сельчане стараются контролировать работы, чтобы не получилось, как в деревне Оба-Сирма. Пожарный пруд там сделали в 2022 году, но, судя по всему, ненадежно: вот уже второй год подрядчик устраняет недочеты.

В деревне Вурманкасы Красноармейского округа скоро появится пожарный водоем. Фото из телеграм-канала главы Красноамейского округа