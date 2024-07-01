Тридцать тысяч тонн мусора в год

В Канашском округе начали строить мусоросортировочный комплекс. Разместится он рядом с деревней Атнашево. Сюда будут свозить твердые коммунальные отходы, в том числе и крупногабаритный мусор из Канашского, Янтиковского и Урмарского округов. Напомним, что в 2022 году республикой заключены концессионные соглашения на строительство трех мусоросортировочных комплексов в Батыревском, Моргаушском и Канашском округах. Каждый из них будет обрабатывать 30 тысяч тонн ТКО в год. А в прошлом году между Главой республики Олегом Николаевым и генеральным директором ППК «РЭО» Денисом Буцаевым были достигнуты договоренности о поэтапном строительстве объектов, начиная с мусоросортировочного комплекса в Канашском округе. Финансировать проект в этом округе будут Российский экологический оператор и Сбербанк.