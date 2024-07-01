Газоны требуют стрижки

На планерке в столичной мэрии было отмечено неважное состояние зеленого покрытия во дворах, на внутриквартальных территориях, вдоль магистралей.

Глава города Чебоксары Владимир Доброхотов высказал крайнее неудовлетворение качеством и организацией покоса газонов: «Во время объездов обратил внимание на состояние улиц Игнатьева, Соколова, Гладкова, Пристанционная, проспектов М. Горького, Тракторостроителей, Базового проезда и других территорий. Есть ощущение полного бездействия». Между тем идет подготовка к 555-летию столицы Чувашии, и городские пространства должны демонстрировать образцовый уровень содержания. Муниципальным службам дано 10 дней для того, чтобы привести все в порядок.