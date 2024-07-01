В шатер — на лекцию, на сцену — за наградой

Красная площадь, Певческое поле, Московский мост — 29 июня в Чебоксарах был задействован весь залив. Впервые День молодежи в столице республики прошел с таким размахом.

Программа была очень насыщенной: мастер-классы по диджеингу, спортивные мероприятия, концерт, включающий в себя лучшие номера Студвесны, знаменитая «Кофемолка», финал фестиваля музыкальных групп «По барабану» и, наконец, как отличное завершение вечера, концерт хедлайнера мероприятия — группы Dabro. Но на праздничных площадках герои дня не только развлекались, а еще и просвещались, участвуя в различных мастер-классах и открытых диалогах.

Молодым везде у нас дорога

В субботу на Красной площади раскинулись несколько шатров — лекториев. В одном из них прошла встреча молодых активистов с представителями правительства Чувашии. Главной на ней, конечно, была молодежная тематика.

— Наша задача — сделать так, чтобы молодежь оставалась не только в городе, но и в селах, деревнях, муниципальных округах, — отметил вице премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. — Сегодня в Чувашии уже полторы тысячи фермеров. И в основном это все молодежь, а половина из них — молодежь городская. Мы им выдаем гранты, потому что наше время — время возможностей. Направлений очень много, и мы помогаем разобраться с каждым, показываем и рассказываем, как можно заниматься животноводством, сыроварением, овощеводством, хмелеводством…

— Активно поддерживать молодых предпринимателей до 25 лет мы начали два года назад, — продолжил тему вице-премьер — руководитель Минэкономразвития Дмитрий Краснов. — За это время мы поддержали 28 предпринимателей и их проекты в разных сферах. Предоставление господдержки на сумму почти 14 млн рублей позволит до 2026 года создать почти шестьдесят новых рабочих мест у молодых бизнесменов Чувашии.

Прямая речь АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ, полномочный представитель Чувашии при Президенте России: «Мой 10-летний опыт управления столицей Чувашии и руководство полпредством республики при Президенте России позволяют мне убедительно утверждать: правительство республики во главе с Олегом Николаевым, Российская Федерация делают все возможное, чтобы молодые люди нашли свое призвание и возможности для осуществления своих созидательных амбиций. Молодежь Чувашии талантлива, трудолюбива и целеустремленна, поэтому у наших молодых земляков есть все возможности для самореализации».

Читайте и книги,и банковские договоры

В шатре «Технологии и IT» вместе с председателем комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и представителями Сбера молодые люди обсудили вопросы финансовой грамотности и безопасности. Сам Аксаков сообщил: в своей жизни он не раз сталкивался с подделкой голосовых сообщений и утечкой своих данных, поэтому не только как депутат, но и как человек понимает, насколько важно установить жесточайшую ответственность за кибермошенничество. Вопросов у участников встречи было немало, спрашивали о банкротстве и инвестициях, о нежелательных подписках и способах их отключения, о том, как не попасть на большие проценты по кредитам (по этому поводу молодежи посоветовали всегда читать договоры и внимательно изучать всю предлагаемую информацию). «Благодаря волонтерам, банкам, финансовым институтам мы сделаем Чувашию самой финансово грамотной», — отметил Анатолий Аксаков. И добавил, что и сейчас наша республика по финансовой грамотности одна из лидеров в стране. Под занавес встречи молодежь убедилась, что изучать тему финансовой безопасности не только полезно, но и приятно — авторы лучших вопросов получили в подарок памятные сувениры.

А в шатре «Креатив и творчество» собрались поклонники кино — на встречу с Анатолием Гущиным и Денисом Никифоровым. Как ни странно, для многих молодых людей стало открытием, что Гущин — уроженец Чувашии. Узнав об этом, участники встречи попросили его спеть чувашскую песню, что актер успешно и сделал вместе со зрителями. Исполнять песни на чувашском для него, напомним, не впервой — в фильме «Приключения солдата Ивана Чонкина» Гущин по собственному почину спел известную чувашскую песню «?ум?р ??вать». Зашла на встрече речь и о литературе. Киноактеры признались: читать книги им намного интереснее, чем смотреть фильмы. Читающие люди будут управлять тем, кто смотрит кино, отметил Денис Никифоров. По его мнению, есть лишь одна кинокартина, переплюнувшая книгу — это «Форрест Гамп».

В ТЕМУ Приехав в Чебоксары Анатолий Гущин сразу же записал поздравление молодежи республики. В нем он пожелал юношам и девушкам быть светлыми, добрыми, любить близких людей, заниматься спортом, а самое главное — никогда не забывать свои корни и всегда с гордостью говорить, что они родом из Чувашии.

По словам организаторов праздника, год 555-летия столицы Чувашии — отличная дата и символично в этот день отметить тех молодых людей, которые все делают на отлично! Фото Максима Васильева

Верьте в мечту и все получится

В День молодежи на Красной площади прошло награждение ста лучших выпускников Чувашии, победителей республиканского конкурса «Команда молодых лидеров» и лауреатов государственной молодежной премии. «Эти ребята — настоящая гордость Чувашии! — подчеркнул председатель Госсовета республики Леонид Черкесов. — Своим трудом, талантом, энергией и яркими достижениями они доказали, что молодежь нашего региона обладает огромным потенциалом».

Среди тех, кто вошел в сотню лучших — выпускница Чувашского государственного аграрного университета Елизавета Карамаева, получившая награду в номинации «Культура и творчество». «Я думаю, что это один из самых важных дней в моей жизни», — поделилась эмоциями счастливая выпускница. И дала совет студентам: «Не бойтесь рисковать и пробовать. Ведь все это рано или поздно принесет плоды. Я пробовала себя в волонтерской сфере, ставила «Студвесну», была наставником первокурсников, занималась творчеством, и все это надо было совмещать с учебой. Было трудно, но я нисколько не жалею, что решила набраться опыта».

«Ставьте перед собой реальные цели и верьте в мечту. И тогда у вас все обязательно получится!» — такое напутствие дала студентам еще одна участница торжественной церемонии, выпускница ЧГУ имени И.Н. Ульянова Ильвина Тавхитова, получившая приз в номинации «Общественная деятельность». «Попасть в сто лучших выпускников было для меня мечтой, — сообщила она корреспонденту «СЧ». — Надеюсь и в дальнейшей жизни у меня все получится. Хочу поблагодарить наш университет и ректора, который всегда нас поддерживает. Это всегда давало мне силы стремиться к лучшему».

КСТАТИ День молодежи собрал в центре столицы не только чебоксарцев, но и жителей других муниципалитетов. «Я впервые на подобном «молодом» празднике», — рассказал корреспонденту «СЧ» Анатолий, специально приехавший в Чебоксары на День молодежи из Урмарского округа. — Здесь точно не заскучаешь, потому что каждый найдет, чем себя занять».

Баходир Хамраев,

Светлана Ильина

Практически все участники «правительственного часа» напомнили про действующие в республике программы поддержки молодых специалистов. Фото cap.ru