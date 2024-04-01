В Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту смерти на производстве

Трагедия произошла в ночь с 7 на 8 марта 2024 года на предприятии по производству керамических изделий. Рабочая, выполняя загрузку извести в бункер печи обжига, потеряла равновесие и упала внутрь движущегося механизма. Женщина скончалась на месте происшествия.

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Чувашской Республике, это стало возможным из-за нарушения требований охраны труда сотрудниками предприятия, ответственными за соблюдение техники безопасности.

К расследованию уголовного дела были привлечены специалисты Государственной инспекции труда.