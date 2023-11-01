Жертвами производственного травматизма в этом году стали восемь человек

В январе — октябре текущего года травмы с тяжелыми последствиями на производстве в республике получили 17 человек, со смертельным исходом — 8. Эти данные озвучены на расширенном заседании Межведомственной комиссии по охране труда под председательством министра труда и социальной защиты Алены Елизаровой.

Как отметила глава ведомства, две трети ЧП произошли «по причине отсутствия ответственности за жизнь человека в целом. И такое положение дел, к сожалению, прослеживается во многих видах деятельности и во многих отраслях». На заседании заслушаны представители организаций, где произошли ЧП. В их числе ООО «Чебоксарские двери», ООО «Панулми», ООО «Честрой ЖБК», СХПК «Труд» и ряд других. Основная причина несчастных случаев — нарушение правил техники безопасности. С работниками проблемных организаций проведены внеплановые инструктажи, пересмотрены профессиональные риски на рабочих местах.

Есть и предприятия с показательной практикой охраны труда. Их представители поделились хорошим опытом, подчеркнув, что высокая культура безопасности в организации предполагает соответствующее поведение, прежде всего, ее руководства. Об этом сообщает пресс-служба Госинспекции труда в Чувашской Республике.