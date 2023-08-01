За смерть крановщика в Марий Эл ответит директор строительной организации Чувашии

ЧП, как сообщала «СЧ», произошло в ноябре прошлого года на стройплощадке многоквартирного жилого дома в Козьмодемьянске.

Руководитель строительной компании дал разрешение на эксплуатацию башенного крана с поврежденными устройствами безопасности на рельсовых путях с неисправным тупиковым оборудованием. Когда кран съехал с путей и упал на землю, работник, находившийся в нем, погиб от многочисленных травм на месте происшествия.

В Горномарийской прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу директора стройорганизации из Чувашии, допустившего крановщика к работе на опасном объекте, сообщает газета «Марийская правда». Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека. В прокуратуре Марий Эл сообщили, что уголовное дело направят в суд для рассмотрения.