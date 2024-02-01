Мороз, снег и хорошее настроение

Яркое солнышко озарило небо над трассой спортшколы олимпийского резерва № 2, где 10 февраля прошли долгожданные 42-е массовые соревнования «Лыжня России». И даже минус 17 на столбике термометра не стали преградой для более 1700 поклонников здорового образа жизни, участвовавших в центральном старте в Чебоксарах. Они не только преодолели сложную дистанцию, но и насладились атмосферой спортивного праздника.

В Чувашии немало любителей лыжных гонок. В свободное время они катаются в парках, лесах, на доступных трассах, однако всегда с особым трепетом ждут традиционной «Лыжни России».

Цифра Более 66 тысяч приверженцев активного отдыха приняли участие в массовой гонке «Лыжня России» по всей республике

…К месту центрального старта лыжники стали подтягиваться с самого утра. Об участниках позаботились заранее: была развернута полевая кухня, где они могли попить горячего чая или отведать вкусной гречки с парком.

Одним из первых в стартовый городок прибыл самый юный участник Лев Корнилов вместе с папой Сергеем. Льву три с половиной года. Поначалу ребенок немного озоровал (то бросал лыжи с палками, то подбирал). Но при этом на лице мальчика сияла улыбка, ведь он скоро во второй раз в жизни встанет на лыжи и впервые побежит на «Лыжне России»! «Мне очень нравится кататься на лыжах!» — задорно сказал Лев.

Сергей Корнилов пришел сопровождать ребенка на дистанции. Конечно, и сам участвовал бы, но Леву не с кем оставить. «У Льва замечательное настроение — танцует, радуется. Главное, чтобы сыну понравилась атмосфера спортивного праздника. Прокатится 25 метров — уже будет отлично, — поделился впечатлениями Сергей Корнилов. — Лыжные гонки — прекрасный вид спорта, объединяющий множество любителей здорового образа жизни».

К сведению Самым возрастным участником центрального старта «Лыжни России» в Чувашии стал 77-летний Валерий Семенович Гаврилов.

Активно двигался под задорную музыку, чтобы не замерзнуть, 11-летний Александр Краснов. При этом день для Саши начинался не очень радостно — не хотелось школьнику вставать с постели. Но как только пришел на трассу, сразу приободрился. «Впервые родители позвали меня на лыжную тренировку — я люблю кататься с ними. Меня никакие морозы не напугают — я и в минус 30 катался», — сказал Александр Краснов.

Ребята участвовали в массовом забеге бок о бок с представителями старшего поколения. Конечно, любители лыж преодолевали извилистую дистанцию с подъемами и спусками разным темпом — в зависимости от возраста и уровня подготовки. Несмотря на усталость после финиша, все поклонники лыжного спорта получили огромное удовольствие от гонки.

«Ощущения великолепные — мы каждый год приходим на «Лыжню России», — поделилась эмоциями воспитатель столичного детского сада № 17 Алла Ларионова. — Сегодня погода не подкачала, правда, прохладно было с утра. Пробежали дистанцию пять километров — взбодрились, согрелись и получили море позитива. Замечательное настроение».

Уверенно финишировала 61-летняя Альбина Кузнецова, которая участвует в массовых соревнованиях с 2005 года. «Я — за здоровый образ жизни и люблю зимние виды спорта: катаюсь на лыжах, коньках. В холодные дни в бассейн хожу. Также в спорт вовлекаю внучек — они занимаются аэробикой и каратэ, — рассказала Альбина Кузнецова. — Спорт — это образ жизни, стараемся показать правильный пример молодежи».

«Здесь мы не только укрепляем здоровье, но и находим общение. Я вот своего старого знакомого встретил — вместе учились, но уже давно не виделись, — отметил любитель лыжных гонок Геннадий Яковлев. — С отличным настроением пришли на трассу, и солнышко нам улыбнулось».