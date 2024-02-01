Любители здорового образа жизни приняли участие в 42-ых массовых соревнованиях «Лыжня России»

По всей Чувашии к празднику спорта приобщились более 66 тысяч человек, а на центральном старте бежали порядка 1700 приверженцев активного отдыха.

Перед началом гонок на базе СШОР № 2 Глава Чувашии Олег Николаев поприветствовал участников и пожелал получить заряд бодрости и хорошего настроения.

Одним из первых в предстартовый городок пришел 3-летний Лев Корнилов вместе с папой Сергеем. Ребенок во второй раз встал на лыжи и уже считает дни до следующей лыжной прогулки. А пока Лев насладился атмосферой дебютной «Лыжни России» в своей жизни! «Мне очень нравится кататься на лыжах!», — поделился эмоциями мальчик.

Фоторепортаж Максима Васильева: