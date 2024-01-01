Площадка Чувашии на ВДНХ привечает семьи и государственных деятелей

Общались с Кириенко и бабушкой Укахви

Выставка «Россия» продолжает радовать посетителей интересными экспозиционными площадками и насыщенной событийной программой. В минувшую пятницу здесь открылся Всероссийский форум «Родные — Любимые», на котором дали старт Году семьи. В субботу прошел День строительства, а воскресенье было посвящено спорту и туризму.

Для «делегатов» семейного форума, среди которых и многодетная семья Николая и Алевтины Семеновых из Чебоксарского округа (об этой замечательной паре «СЧ» рассказывала в предыдущем номере), подготовили экскурсии, конкурсы и творческие мастерские. Подарком для больших и маленьких участников праздника стало цирковое попурри. Впечатлил их и большой концерт, где семейные творческие группы выступали на одной сцене со звездами эстрады.

На следующий день с активными родителями и их детьми пообщался первый заместитель руководителя Администрации Президента страны, председатель оргкомитета по проведению выставки «Россия» Сергей Кириенко. На этой встрече участники конкурсного трека «Знатоки Родины» поведали государственному деятелю о культурных и исторических особенностях своей малой родины. Было что сказать о Чувашии и нашим Семеновым. Свою презентацию они провели в национальных костюмах, а по итогам отбора стали финалистами.

На выставочной площадке республики Сергея Кириенко приветствовали также вице-премьер Чувашии Павел Данилов и руководитель регионального Минстроя Михаил Коледа, прибывшие на День строительства на ВДНХ. Они представили два макета: республиканской больницы, которую планируется построить по нацпроекту «Здравоохранение» в Чебоксарах, и уже возведенного мемориала «Строителям безмолвных рубежей».

Подробнее о последнем объекте, посвященном трудовому подвигу в годы Великой Отечественной войны, рассказали представители Чувашского национального музея. Такие уникальные объекты лучше видеть своими глазами, советовали музейщики.

Приглашал в Чувашию коллег и вице-премьер — руководитель Минэкономразвития Дмитрий Краснов, принявший участие в Дне спорта и туризма на ВДНХ. Он посетил экспертную панель «Комфортный и безопасный автотуризм — условия для развития», а также дал интервью в телестудии выставки.

Министр поделился мнением о том, что Чувашия вполне способна нарастить число автотуристов, которые едут к нам «за национальным колоритом, природными красотами». «Что говорить, Волга — это отдельный бренд», — обратил он внимание. Потенциальное количество автотуристов в России сейчас, по словам Краснова, 22 миллиона, а к 2030 году любителей путешествовать по стране на машине будет в два раза больше. «Так почему бы не привлечь многих из них к нам?» — высказался Краснов, добавив, что развивать автотуризм эффективнее вместе с соседними регионами — Марий Эл и Татарстаном.

На этой неделе на площадке Чувашии в 75-м павильоне пока еще главенствует Минкультуры республики. Тем временем эстафетную палочку готовится принять Минсельхоз Чувашии.

КСТАТИ

В Дни культуры на экспозиционной площадке Чувашии особенно полюбилась гостям выставки «Россия» кукла-бабушка Укахви.

Всю прошлую неделю она веселила посетителей, пела им песни, танцевала, рассказывала житейские истории и делилась своей мудростью. Судя по фотоотчету Чувашского государственного театра кукол с ВДНХ, любопытной старушке не чужды ни современные технологии, ни экстремальные виды спорта: то она на мотоцикле, то на воздушном шаре, есть также кадры, где она примеряет виртуальные очки и дает интервью журналистам. А управляет Укахви очаровательная актриса кукольного театра, заслуженная артистка Чувашской Республики Юлия Мельник.