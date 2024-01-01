Чувашию отметили на ВДНХ в специальной номинации «Образ выставки»

«Россия» подарила «сердце» Чувашии

Оргкомитет международной выставки-форума «Россия» удостоил руководителя Чувашской Республики Олега Николаева особой награды. Как сообщил вчера вице-премьер — полномочный представитель республики при Президенте России Алексей Ладыков, Чувашию отметили в специальной номинации «Образ выставки».

Статуэтку в форме ярко-красного ограненного бриллианта с изображением сердца вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко на подведении итогов Дней регионов на ВДНХ, рассказали в пресс-службе экспозиции Чувашии на выставке «Россия». «Такое признание — результат системной и креативной работы команды Главы Чувашии Олега Николаева. Можно уже точно признать, что наша республика покорила сердца россиян своим радушием и гостеприимством, привлекла посетителей выставки уникальной национальной культурой и традициями, продемонстрировала передовые, актуальные достижения в различных областях народного хозяйства», — подчеркнул Алексей Ладыков, которому выпала честь получить награду и передать ее потом руководителю региона.

По мнению Алексея Олеговича, образ экспозиции Чувашской Республики действительно получился красивым, самобытным, сочетающим в себе традиции и современность. Все это непременно стоит увидеть своими глазами.