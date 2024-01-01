«Ястребы» отомстили за прошлогодние поражения и укрепили позиции в чемпионате

Еще в ноябре 2023 года «Чебоксарские Ястребы» в рамках высшей лиги по баскетболу проиграли «Нефтехимику» из Тобольска на выезде обе встречи (одну из них — разгромно с разницей в 31 очко). Теперь наступило время реванша на площадке спортшколы олимпийского резерва № 7 им. В. Ярды, где чебоксарцы принимали соперников впервые за полтора года.

Возвращение в «родные пенаты» получилось поистине ярким. Несмотря на рабочие будни, болельщики «Ястребов» заполнили немногочисленные трибуны практически под завязку и громко поддерживали своих любимцев.

Со стартового свистка первой встречи чебоксарские баскетболисты радовали зрителей классными проходами под кольцо соперника, красивыми комбинациями и эффектными бросками со средней дистанции. В свою очередь, соперники из Тобольска хорошо действовали на подборах. К слову, это помогло какое-то время «Нефтехимику» претендовать на положительный результат, но решающий рывок нашей дружины в заключительной четверти предопределил исход поединка — победа «Чебоксарских Ястребов» со счетом 86:78.

А вот стартовый отрезок второй встречи складывался не по сценарию чебоксарцев — гости из Тобольска заставили попотеть подопечных Диана Шалева. «Нефтехимик» грамотно поддавливал оборону хозяев и с убийственной эффективностью реализовывал броски в первой половине. Однако после разбора полетов в большом перерыве «Ястребы» врубили пятую передачу и улетели от соперников. Итог второй встречи — 83:72 в пользу чебоксарцев.

Стоит отметить, что неоценимый вклад в результаты нашей команды внесли Евгений Новоселов и Антон Богдан, набравшие суммарно в двух встречах 51 и 50 очков соответственно. Таким образом, «Чебоксарские Ястребы», имея в активе семь побед в 14 матчах, занимают пятое место в турнирной таблице высшей лиги.