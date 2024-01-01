Названы имена лауреатов республиканских журналистских премий

Подведены итоги конкурсов на соискание республиканских журналистских премий имени Семена Эльгера, Николая Никольского и Леонида Ильина за 2023 год.

Напомним, премии учреждены правлением Союза журналистов Чувашской АССР 17 апреля 1974 года. Присуждаются они за лучшие журналистские произведения по проблемам развития экономики, науки и культуры, в которых отражаются трудовые и боевые традиции народа, ярко раскрывается образ современного человека.

По итогам конкурса премии имени Семена Эльгера удостоился Родион Архипов, ведущий программы «Присягая Родине» на Национальном радио Чувашии. Авторская программа рассказывает о тех, кто свою жизнь посвятил служению Отечеству. Премия имени Леонида Ильина досталась корреспонденту газеты «Самрăксен хаçачĕ» (Молодежная газета) Ирине Ивановой за серию публикаций по актуальным вопросам экологии и АПК.

Обладателей заслуженных наград отметят в профессиональный праздник журналистов, который состоится 20 января.