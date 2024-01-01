Баскетболистки обменялись победами и сохранили паритет

После новогодних каникул набирает обороты регулярный сезон высшей лиги по баскетболу у женщин. Столичная команда «ЧГУ-Атланта» старалась продолжить победную серию из четырех матчей. Однако в гости к нашему коллективу приехал клуб «Надежда-2» из Оренбургской области, стремившийся помешать планам подопечных Никиты Иванова. Обе встречи прошли в спорткомплексе ЧГУ.

Баскетболистки «ЧГУ» усиленно готовились к предстоящему сопернику. Несмотря на восьмую строчку «Надежды-2» в таблице чемпионата высшей лиги, коллектив из Оренбургской области умеет потрепать нервы более мастеровитым командам. Кроме того, перед очным противостоянием клубы разделяло всего две победы.

При поддержке любимых болельщиков со стартового свистка первого матча хозяйки паркета завладели инициативой. Наши баскетболистки атаковали кольцо из самых сложных позиций — особенно эффективно удавались броски с дальней дистанции. Превосходство во всех компонентах игры привело к солидному преимуществу в 22 очка после первой четверти. Казалось, что исход встречи уже предрешен. Однако после разбора полетов в большом перерыве гости из Оренбургской области предприняли хорошую попытку вернуться в игру в третьей десятиминутке. «Надежда-2» смогла существенно сократить разрыв, достигавший 30 очков. При этом баскетболистки «ЧГУ» не позволили себе окончательно расслабиться и довели дело до уверенной победы со счетом 95:75.

Кстати Самым результативным игроком встречи стала игрок «ЧГУ-Атланты» Марина Ануфриенко, набравшая 32 очка.

А вот вторая встреча, сыгранная на следующий день, пошла совершенно по непредсказуемому сценарию — в дебюте матча баскетболистки из Оренбургской области выдали рывок 17:4. При этом гости не только успешно оборонялись на своей половине площадки, но и старались сбить атакующий натиск «ЧГУ». Запасные «Надежды-2» оглушительно скандировали: «Защита! Защита!» в противовес заполненным трибунам, которые поддерживали свою любимую команду.

Наши баскетболистки очень старались нейтрализовать разрыв. Правда, у соперниц всегда находился ответ на результативные атаки подопечных Никиты Иванова. Особо преуспела в составе «ЧГУ» Ксения Габова, которая реализовывала дальние броски в ключевые моменты встречи. Несмотря на это, за шесть минут до конца матча чебоксарская команда проигрывала более 10 очков. Казалось, что вернуться не получится, но игроки «ЧГУ», проявив силу воли, сократили разрыв до одного броска. За 20 секунд Никита Иванов взял тайм-аут на решающую атаку. Победа маячила очень близко… К сожалению, Марина Ануфриенко промахнулась с дальней дистанции, и в итоге вторая встреча осталась за «Надеждой-2» со счетом 80:78.