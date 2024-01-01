Минфин Чувашии подвел предварительные итоги исполнения бюджета республики за 2023 год

Доходы республиканского бюджета составили более 94 млрд рублей. Это почти на 14% больше, чем в 2022 году, и на 60% больше, чем в допандемийном 2019-ом.

Беспрецедентным в ведомстве назвали рост собственных доходов. «В 2023 году они составили 55 млрд рублей против 43,9 млрд рублей годом ранее. Рост — на 25,4% к 2022 году и почти на 80% — к 2019 году», — приводят конкретные цифры в официальном сообществе главного финансового ведомства региона во Вконтакте.

Еще одна весомая составляющая доходной части регионального бюджета – поступление налогов. В 2023 году их объем увеличился на 10,2 млрд рублей и достиг 50,6 млрд рублей. Исходя из приведенной статистики, по сравнению с 2019 годом рост составил 72,3%.