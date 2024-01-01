Минфин Чувашии подвел предварительные итоги исполнения бюджета республики за 2023 год

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Доходы республиканского бюджета составили более 94 млрд рублей. Это почти на 14% больше, чем в 2022 году, и на 60% больше, чем в допандемийном 2019-ом.

Беспрецедентным в ведомстве назвали рост собственных доходов. «В 2023 году они составили 55 млрд рублей против 43,9 млрд рублей годом ранее. Рост — на 25,4% к 2022 году и почти на 80% — к 2019 году», — приводят конкретные цифры в официальном сообществе главного финансового ведомства региона во Вконтакте.

Еще одна весомая составляющая доходной части регионального бюджета – поступление налогов. В 2023 году их объем увеличился на 10,2 млрд рублей и достиг 50,6 млрд рублей. Исходя из приведенной статистики, по сравнению с 2019 годом рост составил 72,3%.

«Отрадно отметить, что благодаря положительной динамике основных показателей социально-экономического развития республики, нам удалось достичь роста по всем основным составляющим доходов и обеспечить выполнение плановых назначений как в целом по доходам, так и по собственным и налоговым поступлениям», — цитируют слова первого вице-премьера — министра финансов Чувашии Михаила Ноздрякова в госпаблике ведомства.


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