В средиземноморской Альмерии отметили Новый год по-русски

Елочке в Испании не холодно зимой

Вот уже много лет накануне Нового года или в первых числах января в испанском городке Рокетас де Мар провинции Альмерия наши соотечественники собираются на настоящую русскую Елку: водят вокруг нарядного хвойного дерева хоровод, поют любимые новогодние песни с Дедом Морозом и Снегурочкой и радуют ребятишек сладкими подарками.

Организует праздник Ассоциация «Альмерия по-русски», которая поддерживает русскоговорящих выходцев из стран СНГ и смешанные русско-испанские семьи. В этой организации, как уже писала «Советская Чувашия», состоит уроженка Красночетайского района (ныне муниципального округа) Лариса Манейкина. Напомним, наша землячка вместе со своим мужем Мануэлом Кастильо ежегодно в канун Дня Победы в нескольких провинциях Андалусии проводит шествие «Бессмертного полка». Чтят в интернациональных семьях и другие наши традиции. Например, зимой для детей обязательно устраивают большой новогодний праздник.

Нынче испанская «Елка по-русски» прошла 28 декабря, накануне 2024 года, сообщила нам по телефону Лариса, которая была в числе организаторов торжества. «Мы приятно удивились тому, как много маленьких гостей пришли вместе со своими родителями на праздник», — призналась собеседница. И дети, и взрослые, по ее словам, окунулись в атмосферу новогоднего волшебства и приключений, смогли поучаствовать в интересных конкурсах. Возле нарядной елки ребятишек развлекали не только Дед Мороз и Снегурочка, заглянули на праздник и хитрая Баба Яга, и благородный Принц, и другие сказочные герои. Мальчишки и девчонки играли, танцевали, водили с главными зимними волшебниками хоровод вокруг зеленой красавицы, пели любимую песенку «В лесу родилась елочка…», читали стихи и получали сладкие подарки. «Все прошло в лучших новогодних традициях!» — довольна праздником наша соотечественница.

Между прочим, погода сейчас в Альмерии, где, как известно, одна из самых теплых зим в Испании и Европе, почти летняя. Там и дожди-то бывают редко, а уж о снеге и говорить не приходится: снежинки могут быть лишь в виде украшений на новогодней елке. Ну а саму ель на русском празднике приходится ставить искусственную, ее украшают шарами, бусами и мишурой, рассказала нам землячка. Добавила также, что традиции празднования Рождества и Нового года в России и в Испании заметно отличаются. Для русских Новый год — это, как правило, праздник семейный, а в Альмерии его принято отмечать вне дома. Оно и понятно, ведь когда у нас на улице -25°, теплый климат средиземноморского побережья располагает к уличным карнавалам и народным гуляниям.

31 декабря в полночь телеканалы Испании транслируют бой курантов с площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде, в том числе и на экраны, размещенные на улицах городов. Кстати, в то время, когда в России звенят бокалы с шампанским, люди загадывают желания и поздравляют друг друга, испанцы должны успеть съесть 12 виноградин, пока бьют часы: кто справится с задачей, того ждет удача. Детям же на Новый год дарят лишь небольшие презенты, поскольку главные подарки они получают на Рождество (по европейскому обычаю 25 декабря) и в День трех королей-волхвов (6 января) — кстати, именно им испанские мальчики и девочки пишут письма и просят их исполнить заветные желания. Этим череда зимних празднеств и завершается. Ну а к весне «Альмерия по-русски» начнет готовиться к широкой Масленице.

По словам нашей соотечественницы Ларисы Манейкиной, проживающей в Испании, новогодняя Елка — один из любимых праздников детей из русско-испанских семей. Фото из архива Ларисы Манейкиной