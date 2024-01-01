Перед Новым годом в Чебоксарах продавали просроченные форель, йогурт и колбасу

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Пользуясь предпраздничным покупательским ажиотажем, некоторые магазины решили под шумок сбыть некачественный товар. Но не всем это удалось — просрочку на полках обнаружили волонтеры «Агровыбора», сотрудник и студенты Чувашского ГАУ. Всего во время рейда было выявлено 12 фактов наличия на прилавках торговых сетей несвежих товаров. Среди них  — форель, срок годности которой истек месяц назад, а также молоко, йогурт, колбаса, сыр, мясо в упаковке, фарш и печенье.

Правда, не во всех  магазинах волонтерам удалось пробить на кассе просроченные продукты — данные в кассовых системах отклоняли запрос на оплату. Будем надеяться, труженики прилавка просто не успели убрать просрочку с полок…

Опубликовано: 1 января 2024 г.


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