Перед Новым годом в Чебоксарах продавали просроченные форель, йогурт и колбасу

Пользуясь предпраздничным покупательским ажиотажем, некоторые магазины решили под шумок сбыть некачественный товар. Но не всем это удалось — просрочку на полках обнаружили волонтеры «Агровыбора», сотрудник и студенты Чувашского ГАУ. Всего во время рейда было выявлено 12 фактов наличия на прилавках торговых сетей несвежих товаров. Среди них — форель, срок годности которой истек месяц назад, а также молоко, йогурт, колбаса, сыр, мясо в упаковке, фарш и печенье.

Правда, не во всех магазинах волонтерам удалось пробить на кассе просроченные продукты — данные в кассовых системах отклоняли запрос на оплату. Будем надеяться, труженики прилавка просто не успели убрать просрочку с полок…