«Мороз-воевода дозором обходит владения свои…»

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В республике в преддверии Нового года к рейду по патрулированию лесов присоединились Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с сотрудниками полиции и государственными лесными инспекторами они обошли территорию Чебоксарского лесничества. Незаконной вырубки хвойных деревьев не обнаружено.

На мобильных постах при проверке кузовов и багажников машин нарушений также не нашлось. Водители отнеслись к такой проверке с пониманием, ведь главный зимний волшебник вручал им памятки и сладкие подарки. Усиленное патрулирование лесов продлится до 8 января.

Опубликовано: 30 декабря 2023 г.


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