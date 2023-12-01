«Мороз-воевода дозором обходит владения свои…»

В республике в преддверии Нового года к рейду по патрулированию лесов присоединились Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с сотрудниками полиции и государственными лесными инспекторами они обошли территорию Чебоксарского лесничества. Незаконной вырубки хвойных деревьев не обнаружено.

На мобильных постах при проверке кузовов и багажников машин нарушений также не нашлось. Водители отнеслись к такой проверке с пониманием, ведь главный зимний волшебник вручал им памятки и сладкие подарки. Усиленное патрулирование лесов продлится до 8 января.