Агропром Чувашии идёт в ногу со временем

По итогам 2023 года Чувашия вошла в первую пятерку регионов в рейтинге цифровой трансформации агропромышленного комплекса. Республика заняла пятое место. Итоги подвёл Минсельхоз России.

Сельское хозяйство сегодня — тоже высокотехнологичная отрасль. Так, сведения о землях сельхозназначения включены в Единую федеральную информсистему. Переведены в цифру похозяйственные книги, единственный источник информации о личных подсобных хозяйствах, для выдачи справок и документов (например, для предоставления господдержки и льготных кредитов). Автоматизирована работа ветеринарии. А для самозанятых заработал цифровой сервис на инвестиционном портале региона.