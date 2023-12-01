Агропром Чувашии идёт в ногу со временем

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По итогам 2023 года Чувашия вошла в первую пятерку регионов в рейтинге цифровой трансформации агропромышленного комплекса. Республика заняла пятое место. Итоги подвёл Минсельхоз России.

Сельское хозяйство сегодня — тоже высокотехнологичная отрасль. Так, сведения о землях сельхозназначения включены в Единую федеральную информсистему. Переведены в цифру похозяйственные книги, единственный источник информации о личных подсобных хозяйствах, для выдачи справок и документов (например, для предоставления господдержки и льготных кредитов). Автоматизирована работа ветеринарии. А для самозанятых заработал цифровой сервис на инвестиционном портале региона.

Опубликовано: 30 декабря 2023 г.


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