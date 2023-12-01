Перелистнем календарь, вспомним о главном

Всего три дня отделяет нас от нового года. Все приметы налицо — нарядные елки, счастливые дети с подарками, праздничная иллюминация, а на улицах запросто можно встретить Деда Мороза со Снегурочкой. В предновогодних хлопотах время пролетит быстро, и совсем скоро, под бой курантов, люди загадают свои самые заветные желания — о мире в семье и стране, о здоровье близких о финансовом благополучии. А перед этим по традиции обязательно вспомнят, чем важен был минувший год, что нового он принес. Конечно, перед выпуском последнего номера уходящего года вспомнили об этом и в редакции «СЧ». Ярких событий в уходящем году было много, но на этот раз мы решили все не перечислять — включили в наш традиционный топ только самое-самое главное. Если кто-то из читателей захочет дополнить этот список — пожалуйста: расскажите о своем важном событии года на сайте «СЧ». Самые интересные ваши отклики мы опубликуем в 2024 году.

Выставка года

«Такого страна еще не видела!» — отзывались о международной выставке-форуме «Россия», стартовавшей в День народного единства на ВДНХ в Москве, федеральные СМИ. Свои достижения и уникальные особенности на одной площадке презентовали все регионы.

Достойное место заняла и экспозиция Чувашии, центральным экспонатом которой стала огромная тухъя, подсвеченная сотнями огоньков. Фраза «Россия» начинается с Чувашии» здесь не случайна: у главного входа ВДНХ посетителей встречает электронное панно Вышитой карты России, а этот проект, как известно, инициировала и воплотила в жизнь именно наша республика. Одним из грандиозных событий выставки стал День Чувашии, прошедший 1 декабря. Как писала «СЧ», регион «прогремел» на всю страну! Чуваши встречали гостей и добрым взглядом, и вкусным караваем, рассказывали о традициях и щедро одаривали. А самое ценное, по отзывам посетителей-земляков, что «под белым снегом в центре Москвы звучали мелодии предков, родная речь». Глава Чувашии Олег Николаев был на празднике в национальном костюме. И участвовал не только в деловой программе, но и готовил с лучшими шеф-поварами чувашские блюда. А еще напутствовал на долгую семейную жизнь молодоженов Максима и Анастасию Горских, чья удивительно красивая свадьба, сыгранная по национальным традициям, яркой страничкой вошла в летопись «России».

Фестиваль года

В августе столица Чувашии принимала всероссийский фестиваль «Вышитая Россия». По данным Минкультуры, мероприятие объединило свыше 700 участников — мастеров декоративно-прикладного искусства, художников, сотрудников музеев, дизайнеров одежды, артистов.

Российским этнографическим музеем была подготовлена обширная образовательная программа: творческие лаборатории, мастер-классы, лекции. Но, пожалуй, главным событием фестиваля стала выставка вышитых карт регионов, которая проходила в Чувашском государственном художественном музее.

На экспозиции в причудливых стежках, орнаментах, узорах и с помощью самых неожиданных материалов были представлены красоты 70 областей, республик, краев, округов страны, в том числе Донецкой и Луганской народных республик.

Многие чебоксарцы и гости столицы спешили воспользоваться уникальной возможностью познакомиться с удивительными техниками вышивания, настоящими рукотворными шедеврами. Можно было часами ходить по музею и наслаждаться работами. Всего выставку посетили около четырех тысяч человек.

Фестиваль сразу же получил высокую оценку экспертов: его назвали уникальным проектом, значимым событием культурной жизни страны, коллекцию «Вышитой России» — энциклопедией. «Пока есть такие проекты, нас никто не победит», — сказал, в частности, заместитель директора Государственного Российского дома народного творчества имени В.Д. Поленова Андрей Беляев.

Журналисты «Советской Чувашии», поклонники «Вышитой России», надеются, что проект будет развиваться, восхитит и вдохновит еще не раз.

Игры года

Крупнейшее соревнование международного уровня прошло в столице Чувашии осенью уходящего года — I Всемирные игры национальных видов единоборств. Спортивный комплекс «Чебоксары Арена» собрал представителей более 20 стран, в том числе и тех, которые не принято называть дружественными.

В программу соревнований были включены айкидо, всестилевое каратэ, киокушин, мас-рестлинг, хапсагай, казачий рукопашный бой, мечевой бой, ориентал, учкур, шахбокс, кыргыш курош и, конечно, чувашская национальная борьба на поясах «керешу».

Высокий уровень организации Игр в Чебоксарах отметили как спортсмены, так и представители СМИ, приехавшие освещать турнир из зарубежья. Гости также выразили восторг и самим городом. А решающие поединки транслировались на федеральном канале «Матч».

Дорога года

Москва стала ближе. Открытие трассы М-12 «Восток» сделало путь до столицы России короче и быстрее. Теперь, выехав утром из Чебоксар, после обеда вы уже будете в пункте назначения. Движение по новой автотрассе из Москвы до Казани торжественно открыл сам Президент России Владимир Путин. А накануне М-12 протестировал и Глава Чувашии Олег Николаев. Дорога получилась отличной: можно поставить стакан с чаем на приборную панель автомобиля — и ничего не прольется. Водители отмечают, что теперь в пути практически не устаешь. Дорога широкая и освещается на всем протяжении, на ней нет пешеходов и исключено появление диких животных, как на обычных дорогах. Путешествием можно просто наслаждаться. Как отметил, открывая М-12, вице-премьер Марат Хуснуллин, сегодня мало кто в мире может за столь короткие сроки построить трассу такого высокого уровня. В ближайших планах — доведение автодороги до Екатеринбурга, чуть позже до Тюмени, а потом и до Владивостока. М-12 уже открыла серьезные возможности для экономического развития страны. В Чувашии тоже видят выгоды и для товарообмена с другими регионами, и перспективы развития туризма.

Поддержка года

Второй год спецоперации как нельзя лучше доказал — наши люди умеют объединяться ради общей цели. Казалось бы, год прошел — кто-то, может, устал помогать, собирать деньги, вещи, вязать носки, плести маскировочные сети. Ничего подобного — объем поддержки бойцов вырос в разы. Если в прошлом году от правительства Чувашии и фонда «П?рле» в зону СВО отправились три крупные партии с важным грузом, то в этом году — 23. И это, не считая поддержки от волонтеров, инициативных групп в городах и округах.

Каждый месяц в прифронтовую зону едут десятки «буханок» и «Нив» с самым разным грузом — от квадрокоптеров до мешков с луком, от запчастей для машин и бань до теплых варежек. И здесь, так же как и на линии огня, есть свои герои. Один из них — пенсионер из Чебоксар Алексей Воскобойников. С начала мобилизации он на личные средства покупает пиломатериал, топливные брикеты, автомасла, газовые баллончики и отправляет в чувашский полк, иногда и сам с грузом едет в зону СВО. На поддержку бойцов Алексей Викторович уже потратил около пяти миллионов рублей, был отмечен благодарственным письмом Главы Чувашии. Может, кто из близких людей Воскобойникова ушел на спецоперацию, поэтому он так помогает? «Нет, родных на передовой у меня нет, — отвечает пенсионер. — Скажу по-другому: те, кто там воюет, — все они соотечественники, все родные. Поэтому по мере сил помогаю тем мальчишкам, которые в суровых условиях защищают нас с вами. Не знаю, что там со снарядами, я в Минобороны не работаю, но уверен, для обустройства быта бойцов лишними не будут: топливо для печек, например, стельки-самогрейки, газовые баллончики. Это не мелочи, это важно для поднятия боевого духа».

Подготовили Елена Тры, Мария Сорокина, Владимир Нардин, Альберт Ильин, Мария Ненашева