Журналистика — это особый мир

В уходящем году журналисты и писатели республики отметили столетие Союза «Канаш» (Совет). Что изменилось за столь долгий путь, чем живет современная журналистика — об этом разговор с председателем Союза журналистов Чувашии Валерием Комиссаровым.

— Валерий Петрович, как известно, в ноябре 1918 года в Москве состоялся I съезд работников советской печати, который и провозгласил образование Всероссийского союза советских журналистов. В декабре Союз организовали и в Казани — тогда Чувашия входила в состав Казанской губернии. Расскажите, пожалуйста, об истории создания Союза журналистов Чувашии.

— Первые попытки объединить чувашских журналистов в творческую организацию предпринимались еще в 1918 году. Тогда в руководящий орган Союза вошел редактор издававшейся в Казани чувашской газеты «Канаш» Александр Лбов. Александр Петрович провел собрание сотрудников, на котором были обсуждены организационные вопросы, и занялся проектом устава, но довести до конца свой замысел не смог: сказывалась перегруженность основной работой и общественными поручениями.

Идея объединить журналистов в творческий Союз обрела новую силу после образования Чувашской автономной области в 1920 году. Инициатором стал редактор газеты «Известия облисполкома и области РКП(б) Чувашской автономной области РСФСР» Геннадий Павлович Кубарев. Выступая на собрании журналистов, он предложил организовать в области профессионально-производственный союз работников печати и создать в Чебоксарах клуб журналистов. Клуб открыли 22 февраля 1920 года. Но, к сожалению, работа по созданию полноценного союза тогда не была доведена до конца.

Через три года по инициативе редактора газеты «Канаш» Николая Золотова 30 июня — 1 июля 1923 года в Чебоксарах состоялось собрание работников печати, на котором объявили о создании Союза писателей и журналистов «Канаш». Собравшиеся приняли устав, утвердили руководящие органы. Председателем бюро Союза избрали журналиста-публициста Даниила Эльменя (Семенова), в то время занимавшего должность 4-го ответственного секретаря Чувашского областного комитета РКП(б).

«Канаш» в 1923–1926 годах стал центром сплочения работников печати. Первичные организации появились в Ядрине, Канаше, Красных Четаях, Ковалях. По инициативе Союза в Чебоксарах стали издаваться журналы «Сунтал» (Наковальня, 1924) и «Капкан» (1925), газета «Самрак хресчен» (Молодой крестьянин, 1925). А в октябре 1925 года было создано Чувашское общество друзей радио.

— Но, как известно из истории, писатели и журналисты недолго, скажем, сосуществовали вместе. Разошлись, и каждый пошел своим путем. Почему?

— В октябре 1926 года состоялся третий съезд Союза писателей и журналистов «Канаш», объявивший себя, вопреки протестам со стороны многих журналистов, учредительным съездом Чувашской ассоциации пролетарских писателей. Тут я вижу несколько причин.

Во-первых, в стране началось движение за создание самостоятельных творческих организаций писателей. И некоторые члены бюро Союза «Канаш» выступили с предложением организовать свою отдельную организацию, которая нашла поддержку в писательской среде.

Во-вторых, к большому сожалению, организационная работа бюро стала ослабевать. Сказалось отсутствие в Чебоксарах энергичного деятеля, видного журналиста Николая Золотова, который по приглашению академика Н.Я. Марра уехал в Ле­нинград, где начал трудиться научным сотрудником Академии наук СССР.

В результате журналистские организации в Чувашии постепенно стали ослабевать и прекращать деятельность. Однако, несмотря на то, что Союза журналистов как такового уже не стало, в редакционных коллективах еще долго работали его пер­вичные организации. Они время от времени проводили творче­ские встречи, анализировали публикации отдельных журналистов, пы­тались воздействовать на тематику газет. Также немало делалось по развитию в республике рабселькоров­ского движения.

— Получается, на три десятилетия работники печати остались без своей творческой организации?

— 11 июля 1957 года в стране было принято решение о создании Союза журналистов СССР. И тогда же в республике образовалось оргбюро по созданию Чувашского отделения Союза журна­листов СССР, председателем утвержден редактор респу­бликанской газеты «Коммунизм ялавĕ» Михаил Николаевич Якимов.

В 1957–1958 годах оргбюро провело большую работу в коллективах редакций газет, журналов, радио по разъяснению целей и задач Союза журналистов, получили рекомендации для вступления в Союз журналистов СССР новые члены. Первыми билеты членов Союза журналистов СССР получили журналисты И.М. Алтын-Баш, П.А. Крысин, М.Н. Якимов, М.П. Ижеев, М.С. Семенов, В.Г. Станюков, А.И. Скворцов, П.Е. Александров, А.Н. Студенецкий, С.В. Карташов. Завершающим этапом организационного оформления Союза стал учредительный съезд Чувашского отделения Союза журналистов СССР, который состоялся 27 марта 1959 года в Чебоксарах.

— Можно сказать, это стало возрождением Союза?

— Да. Простор Союзу в творческой деятельности открыл Первый Всесоюзный съезд Союза журналистов СССР (12–14.11.1959). Он признал наличие уже действующего в стране Союза журналистов СССР, принял его Устав, избрал руководящие органы.

— Что собой представляет сегодня Союз журналистов Чувашии?

— Наша организация — одно из крупнейших творческих объединений страны, в котором более 30 местных отделений и более 500 членов. Многие из них работают в редакциях печатных и электронных СМИ, книжно-журнальных издательствах, пресс-службах предприятий, министерств и ведомств, интернет-изданиях.

— Как, по вашему мнению, изменилась сегодня журналистика?

— Изменились и журналистика, и журналисты, потому как полностью поменялась вся формация государства: экономика, политика, финансы, общественный строй. Изменился и контент СМИ. Многие журналистские жанры ушли в прошлое. Не стало, например, фельетонов, практически нет очерков. Как раньше мы зачитывались путевыми репортажами Василия Пескова! Он был настоящим мастером газетного слова.

Современные журналисты другие. Изменились форматы и обстоятельства. Но наши постулаты остаются неизменными. Мы обязаны перепроверять информацию, прежде чем публиковать ее. Этим профессиональный журналист отличается от всевозможных блогеров.

— Помнится, в советское время было престижно вступать в Союз журналистов. Он баловал своих членов разными льготами — бесплатными квартирами, путевками в дома отдыха. А как сегодня?

— К сожалению, той существенной материальной поддержки, которая оказывалась членам Союза в прежние времена, мы сейчас обеспечить не можем. Мы общественная некоммерческая организация, наша деятельность не финансируется бюджетом.

Помогает нам Союз журналистов России. Это поддержка грантовых проектов, участие журналистов республики во всероссийских конкурсах, международных конгрессах и семинарах, поощрение журналистов, материальная поддержка ветеранов печати.

— А в чем сегодня заключается материальная помощь членам Союза?

— Через Союз журналистов России обеспечиваем продуктовыми наборами. Тем, кто болеет, помогаем деньгами на приобретение лекарств. В случае трудной жизненной ситуации оказываем финансовую помощь, хотя больших средств не имеем.

— Валерии Петрович, сейчас вы учите будущих журналистов. Хотят они работать в печатных изданиях?

— Студенты разные. Вообще они, прежде всего, хотят работать. И если им будут предлагать хорошую работу с достойной зарплатой в печатном издании, они, безусловно, согласятся.

На мой взгляд, журналистика нынче близка образу жизни современных молодых людей. Почти у каждого из них в кармане смартфон, с помощью которого они могут и снимать видеофильмы, и фотографировать, тут же выкладывать в сеть и получать мгновенно обратную связь. И они идут в журналистику, чтобы понять, как эти навыки можно монетизировать, сделав их ремеслом. И у многих это получается.

— Еще несколько лет назад предрекали гибель газетной журналистики, говорили, что ее захватят интернет и телевидение…

— Сколько бы ни говорили о «смерти» прессы, о том, что ее «убьют» сайты, интернет, блоги, слухи оказались сильно преувеличены. Авторскую журналистику не способны заменить роботы или нейросеть. Искусственному интеллекту не под силу подготовить трогающий за душу репортаж о тех, кто сегодня воюет на передовой. Помните, герой фильма «Москва слезам не верит» предрекал, что телевидение заменит и печать, и искусство сцены, и кинематограф? Прогноз не сбылся. И через 40 лет после создания фильма существуют и телевидение, и театр, и печатная пресса.

— По вашему мнению, за что сегодня можно поставить самый большой плюс работе чувашской журналистской организации?

— Это, несомненно, Энциклопедия чувашской журналистики и печати. К такому изданию мы шли долго. Первой ласточкой была книга «Журналисты Чувашии», которая вышла в 2005 году, в следующем году издали «Городские и районные газеты Чувашии», и вот в 2014-м – Энциклопедия, где постарались воссоздать полную историю чувашской журналистики, в ней приводятся и сведения обо всех республиканских СМИ, и статьи о журналистах.

Издание достойно оценили не только в республике. Энциклопедия стала лауреатом престижных конкурсов, проводимых Союзом журналистов России (в номинации «Золотая полка российской журналистики») и Ассоциацией книгоиздателей России (АСКИ).

— Наверное, к этому можно добавить и премии журналистам республики за достигнутые успехи в профессиональной деятельности…

— Да, наш Союз ежегодно присуждает журналистам за лучшие работы премии имени Семена Эльгера (присуждается с 1974 года), Николая Никольского (с 2002 года), Леонида Ильина (с 2004 года). Их лауреатами становятся журналисты, чьи публикации, книги, телевизионные и радиопередачи получают широкое общественное признание.

— Как вы считаете, журналистика — это профессия или призвание?

— Думаю, что журналистика — это не просто профессия, а образ жизни и особый мир. Ведь можно получить образование журналиста, но при этом быть плохим журналистом. А можно, например, быть учителем русского языка, но быть неплохим журналистом.

Настоящий журналист, когда и где бы он ни был, будет высматривать тему для интересной статьи, выстраивать в голове текст и получать удовольствие от данного процесса. Чтобы быть журналистом, нужно иметь особый склад ума, а также уметь пропускать все через себя — радость, боль, страх…

— На ваш взгляд, что сегодня ждут от Союза журналистов, каковы перспективы профессии?

— Журналисты объединились в Союз по профессиональному признаку, а значит, в основе нашей деятельности лежит то, что способствует их профессиональному росту, консолидации журналистского сообщества, выработке общей платформы — идейной, идеологической, этической.

Значимость работы СМИ и журналистов сложно переоценить. О больших, ключевых событиях мы в первую очередь узнаем из СМИ, видим их, что называется, глазами корреспондентов, репортеров, обозревателей. Думаю, что журналистика будет востребована всегда — не только в качестве источника новостей, но и как зеркало для общества, желающего понимать, что с ним происходит.